Principales titulares de los periódicos para el viernes 22 de mayo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El juez bloquea medio millón de euros de las cuentas de Zapatero"

-- "Riquelme planta cara a Florentino Pérez"

EL MUNDO

-- "Zapatero pasó 36 facturas en viajes a Marruecos, China y Venezuela"

-- "Riquelme da el salto y aboca a Florentino a batirse en las urnas"

ABC

-- "LA JUSTICIA BLOQUEA LAS CUENTAS BANCARIAS DE ZAPATERO"

-- "Un socialista madrileño fue el enlace de Zapatero y su socio para organizar la trama en Dubái"

LA RAZÓN

-- "El Consejo de Ministros usó "carril VIP" para el rescate de Plus Ultra"

-- "Trump aumenta la presión militar sobre Cuba"

EL PERIÓDICO

-- "Las comunidades del PP y el PSOE pactan el plan de vivienda"

-- "Illa se garantiza la legislatura tras sumar a los Comuns a los presupuestos"