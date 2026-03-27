Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 27 de marzo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez impulsa a Cuerpo como nuevo pilar del Gobierno"
-- "La justicia de EE UU rechaza desestimar el caso contra Maduro"
EL MUNDO
-- "Sánchez aúpa la tecnocracia de Cuerpo para exprimir la economía"
-- "Irán avisa a EEUU de que convertirá la isla de Jark en un baño de sangre"
ABC
-- "Sánchez premia la ortodoxia de Cuerpo y arrincona a Yolanda Díaz"
-- "Muere Noelia, víctima de la vida y de la eutanasia"
LA VANGUARDIA
-- "El Gobierno salva la rebaja de las gasolinas con la abstención del PP"
-- "Sánchez sitúa la economía como su prioridad con Cuerpo como vicepresidente"
EL PERIÓDICO
-- "Noelia, 25 años de sufrimiento y desdicha"
-- "Sánchez sitúa al federalista Arcadi España al frente de Hacienda"