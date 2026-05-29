Principales titulares de los periódicos para el viernes 29 de mayo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez pide comparecer en el Congreso ante la cascada de escándalos"

-- "El exministro Fernández Díaz alega que se enteró del espionaje a Bárcenas por la prensa"

EL MUNDO

-- "La UCO logró mensajes clave gracias a la relación íntima de Leire con el ex jefe de Sepi"

-- "El 'hermanísimo' se aferra a un "error" en el banquillo"

ABC

-- "Moncloa depura a la escolta de Begoña Gómez por miedo a las filtraciones"

-- "Comienza el juicio contra el hermano de Sánchez con el PSOE alentando la teoría del golpismo judicial para tapar su corrupción"

LA RAZÓN

-- "El plan de las "cloacas": ayudar a Ábalos "sacudiendo" a Zapatero"

-- "El tribunal de David Sánchez: "El único horizonte es el imperio de la ley""