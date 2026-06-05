Principales titulares de los periódicos para el viernes 5 de junio

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "68 obispos, señalados por encubrir casos de pederastia"

-- "La UCO sitúa a Santos Cerdán en el "origen" de las cloacas desde 2021"

EL MUNDO

-- "El Supremo frenó el plan contra la UCO de Mercedes González"

-- "Una sociedad sujeta el andamio financiero de Barça y Real Madrid"

ABC

-- "El DAO forzó el "ascenso envenenado" del jefe de la UCO"

-- "Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil: "Es de mi confianza""

LA RAZÓN

-- "Indignación en la Guardia Civil por la connivencia de los mandos con la trama"

-- "David Sánchez afronta ahora una petición de seis años de cárcel"

LA VANGUARDIA

-- "Los docentes tumban el pacto con el Govern y vuelven a las protestas"

-- "El juez pide los movimientos bancarios del PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025"

EL PERIÓDICO

-- "Educació aplicará el preacuerdo pese al no de los profesores"

-- "Así es la España que recibirá a León XIV"