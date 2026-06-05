Principales titulares de los periódicos para el viernes 5 de junio

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "68 obispos, señalados por encubrir casos de pederastia"
-- "La UCO sitúa a Santos Cerdán en el "origen" de las cloacas desde 2021"
EL MUNDO
-- "El Supremo frenó el plan contra la UCO de Mercedes González"
-- "Una sociedad sujeta el andamio financiero de Barça y Real Madrid"
ABC
-- "El DAO forzó el "ascenso envenenado" del jefe de la UCO"
-- "Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil: "Es de mi confianza""
LA RAZÓN
-- "Indignación en la Guardia Civil por la connivencia de los mandos con la trama"
-- "David Sánchez afronta ahora una petición de seis años de cárcel"
LA VANGUARDIA
-- "Los docentes tumban el pacto con el Govern y vuelven a las protestas"
-- "El juez pide los movimientos bancarios del PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025"
EL PERIÓDICO
-- "Educació aplicará el preacuerdo pese al no de los profesores"
-- "Así es la España que recibirá a León XIV"