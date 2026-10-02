Principales titulares de los periódicos para el viernes 2 de octubre

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Junts rechaza los dos decretos pese al clamor en las calles"
-- ""Putin no teme a los europeos ni se ve afectado por las sanciones""
ABC
-- "Junts rechaza los dos decretos del Gobierno: "Así, no. Son una chapuza""
-- "Los Reyes visitarán sin Sánchez Ceuta y Melilla el día después de la Fiesta Nacional"
EL MUNDO
-- "Junts rechaza los decretazos y deja a Sánchez sin opciones"
-- "Los Reyes irán a Ceuta y Melilla tras la Hispanidad sin llamar a Mohamed VI"
LA VANGUARDIA
-- "Junts tumba los decretos de vivienda y pide al Gobierno que los rehaga"
-- "Israel acusa de islamista suicida al copiloto del avión"
LA RAZÓN
-- "La Policía Nacional espera un "15M low cost" tras la votación"
-- ""No se paró en ningún momento de pedir ayuda, antes, durante y después""
EL PERIÓDICO
-- "Junts rechaza los dos decretos de vivienda y exige su retirada"
-- "Sateliot lanza cinco satélites"