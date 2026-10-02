Principales titulares de los periódicos para el viernes 2 de octubre

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Junts rechaza los dos decretos pese al clamor en las calles"

-- ""Putin no teme a los europeos ni se ve afectado por las sanciones""

ABC

-- "Junts rechaza los dos decretos del Gobierno: "Así, no. Son una chapuza""

-- "Los Reyes visitarán sin Sánchez Ceuta y Melilla el día después de la Fiesta Nacional"

EL MUNDO

-- "Junts rechaza los decretazos y deja a Sánchez sin opciones"

-- "Los Reyes irán a Ceuta y Melilla tras la Hispanidad sin llamar a Mohamed VI"

LA VANGUARDIA

-- "Junts tumba los decretos de vivienda y pide al Gobierno que los rehaga"

-- "Israel acusa de islamista suicida al copiloto del avión"

LA RAZÓN

-- "La Policía Nacional espera un "15M low cost" tras la votación"

-- ""No se paró en ningún momento de pedir ayuda, antes, durante y después""

EL PERIÓDICO

-- "Junts rechaza los dos decretos de vivienda y exige su retirada"

-- "Sateliot lanza cinco satélites"