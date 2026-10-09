Principales titulares de los periódicos para el viernes 9 de octubre

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "PP y Vox parten con una clara ventaja en la carrera al 29-N"
-- "Maricarmen monopoliza la precampaña"
ABC
-- "Biedma ratifica al juez que las 'cloacas' del PSOE fueron a por sus hijas"
-- "La izquierda amenaza con calentar la calle con la excusa de Maricarmen"
EL MUNDO
-- "Sánchez anunciará la subida de las pensiones a 2 días del 29-N"
-- "Ayuso y Moreno harán campaña propia por Feijóo como si fueran candidatos"
LA RAZÓN
-- "El PSOE pugna con la izquierda por incluir en las listas a indignados de Sol"
-- "Biedma deja al exjuez de las cloacas a un paso de la imputación"
LA VANGUARDIA
-- "El áspero duelo por Maricarmen augura una campaña electoral bronca"
-- "La poeta canadiense Anne Carson gana el Nobel por su audaz e inventiva obra"
EL PERIÓDICO
-- "España obligará a las energéticas a blindar las reservas de gas"
-- "ERC postula a Jordi Albert como candidato mientras Rufián no se decide"