Estados Unidos.- Los reguladores de EEUU multan a PwC con 7,2 millones por quebrantar las normas de auditoría independiente

Publicado 23/09/2019 18:53:36 CET

NUEVA YORK, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado a la firma de servicios profesionales PwC y uno de sus socios, Brandon Sprankle, con 7,9 millones de dólares (7,2 millones de euros) por "conducta profesional inadecuada" y por quebrantar las normas de independencia en la auditoría, según ha informado en un comunicado.

La compañía tendrá que devolver 3,83 millones de dólares (3,48 millones de euros) cobrados por sus servicios, además de un interés de 613.000 dólares (557.856 euros) y una multa civil de 3,5 millones de dólares (3,19 millones de euros). Sprankle, de su lado, tendrá que pagar una multa civil de 25.000 dólares (22.751 euros) y no podrá ejercer durante cuatro años.

En concreto, la CNMV estadounidense ha concluido que PwC proporcionó servicios "prohibidos" durante un proceso de auditoría, incluyendo la "toma de decisiones en el diseño e implementación de un software relacionado con la información financiera de un cliente de auditoría".

Además de proporcionar otros servicios ajenos a la auditoría a 15 empresas registradas en la SEC al mismo tiempo que las auditaba, PwC también violó la ley al no describir por escrito al comité de auditoría el alcance de su trabajo, al no discutir con ese mismo comité los "potenciales efectos" de su trabajo en la independencia y al no documentar el contenido de esa discusión sobre la independencia.

Las acciones de PwC "privaron a los comités de auditoría de las empresas con la información necesaria para valorar la independencia de PwC", ha asegurado la SEC, quien ha añadido que los errores se dieron en los procesos de control de calidad, que derivaron en la incapacidad de revisar y monitorizar "adecuadamente" si los servicios ajenos a la auditoría para clientes auditados eran permitidos y aprobados por los comités de auditoría de los clientes.

"Los auditores juegan un papel fundamental en proteger la fiabilidad y la integridad de la información financiero y deben asegurarse que sus servicios ajenos a la auditoría no les cuesten su independencia", ha indicado la directora asociada de la SEC Anita Bandy.

Tanto PwC como Sprankle han aceptado pagar la penalización impuesta por la SEC sin aceptar o negar los cargos.