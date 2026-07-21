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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tikehau International Cross Assets ha incrementado su exposición neta a la banca europea hasta el 11% en renta variable y ha apostado por el sector industrial tanto en Europa con Siemens Energy como en Estados Unidos a través de Ametek.

Entre sus últimos movimientos en cartera también destaca un aumento de la exposición total hasta el 16% del sector financiero, en línea con el MSCI World.

El equipo gestor ejecutó ciertas tomas parciales de beneficios en posiciones que habían registrado un comportamiento sólido, como ASML, incorporada a comienzos de mayo y con una revalorización del 38%, y Richemont, incluida en cartera en marzo y que acumula una subida del 28%.

A nivel general, Tikehau International Cross Assets ha reforzado su exposición neta a renta variable hasta el 46% después de la relajación de tensiones en Oriente Próximo y ha ejecutado un reequilibrio geográfico hasta el 49% en Estados Unidos y el 47% en Europa, con el 3% restante invertido en Taiwán a través de TSMC.

Dentro de la cartera de crédito, que representaba el 59,2% de la cartera a finales de junio, la duración de tipos se mantiene contenida en 2,5 años, con una exposición concentrada principalmente en bonos corporativos 'high yield' y deuda subordinada financiera (52,3% y 39,7% de la cartera de bonos, respectivamente).