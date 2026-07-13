Vanguard nombra a Rachel Baxter nueva responsable de gestión de inversiones para Europa

Archivo - Rachel Baxter responsable de gestión de inversiones para Europa de Vanguard - VANGUARD PROFESSIONAL CREW PORTRAIT - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vanguard ha nombrado a Rachel Baxter responsable de gestión de inversiones para Europa desde la sede ubicada en Londres en sustitución de Geoff Parish, que retorna a Estados Unidos como responsable global de indexación de renta fija, según informó la compañía en un comunicado.

Desde este puesto, Baxter supervisará la gestión de inversiones del negocio europeo de la gestora, abarcando la gestión de carteras, el análisis de inversiones, los mercados de capitales y la negociación, además de encargarse del equipo de índices de renta fija europea.

Anteriormente, la ejecutiva fue gestora de carteras en el equipo global de índices de renta fija de Vanguard y ha desempeñado funciones en áreas como estrategia global de inversión en renta fija, construcción de carteras y análisis de crédito europeo.

El equipo de gestión de inversiones de Vanguard en Europa se encarga, en la actualidad, de supervisar cerca de 615.000 millones de dólares (537.300 millones de euros) en activos domiciliados en el Reino Unido y Europa.