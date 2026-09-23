El vicepresidente Cuerpo comparece hoy en el Congreso para informar del plan antiaranceles de Trump

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, comparecerá este miércoles en el Congreso para informar de los planes de relanzamiento comercial aprobados con motivo de las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En concreto, Cuerpo acudirá a la Comisión de Economía de la Cámara Baja para informar sobre el plan de respuesta a los aranceles y de relanzamiento comercial que el Ejecutivo aprobó el año pasado vía decreto ley.

El titular de Economía comparecerá por este asunto de forma obligatoria, pues el decreto dice que el ministro tiene que comparecer trimestralmente en la Cámara Baja para informar de la evolución del plan.

YA SE HAN MOVILIZADO MÁS DE 5.000 MILLONES

En su comparecencia de abril, el vicepresidente destacó que gracias al texto ya se han movilizado más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para apoyar a las empresas expuestas a las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

El decreto del que Cuerpo informará al Congreso se aprobó hace casi un año, en mayo de 2025, y contemplaba una inyección de liquidez a las empresas de 7.720 millones de euros que se distribuían principalmente mediante avales y créditos.

El texto incluía una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas, otros 720 millones ligados al Fondo para la Internacionalización de la Empresa y otros 2.000 millones a través del Cesce y el sistema 'Cari'.