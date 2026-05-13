VÍDEO: El CEO de Nvidia se suma a la comitiva de ejecutivos que acompaña a Trump a China

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, finalmente acompañará también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la visita oficial que el inquilino de la Casa Blanca realizará al gigante asiático a partir de hoy y hasta el próximo viernes.

Con la incorporación de Huang, cuya presencia en la comitiva de altos ejecutivos de empresas estadounidenses no figuraba en la lista de invitados al viaje facilitada inicialmente por la Casa Blanca a los medios, serán 17 los directivos de multinacionales que acompañan a Trump en su visita a China.

En una publicación en redes sociales, el propio Trump confirmaba la presencia del CEO de Nvidia, acusando a la cadena CNBC de haber informado erróneamente de que "el gran Jensen Huang, de Nvidia, no había sido invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China".

"En realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One", confirmó Trump.

En este sentido, la cadena estadounidense señala este miércoles, citando fuentes próximas a la situación, que Trump llamó al ejecutivo de Nvidia y le pidió que se uniera a la delegación que viaja a China tras el revuelo mediático levantado por la ausencia inicial de Huang.

De este modo, el CEO de Nvidia habría volado a Alaska para abordar el Air Force One, que tiene previsto aterrizar en China este miércoles y donde Trump se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping el jueves y el viernes.

"Jensen asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de su Administración", declaró un portavoz de Nvidia, recoge CNBC.

Con la incorporación de última hora de Jensen Huang, serán finalmente 17 los altos ejecutivos de multinacionales estadounidenses que acompañan a Trump en su histórica vista a China, la primera de un mandatario de EEUU desde 2017, cuando el propio Donald Trump visitó el gigante asiático.

Además del CEO de Nvidia, también escoltarán a Trump en su viaje a China el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX.

El resto de participantes en la comitiva son Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill, o Jane Fraser, de Citi.

A ellos se suman, Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qalcomm.

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