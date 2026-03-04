Estados Unidos.- VÍDEO: Las exportaciones de España a Estados Unidos bajaron un 8% en 2025, hasta los 16.716 millones de euros

Archivo - Contenedores de mercancías en el muelle de descarga del Puerto de Barcelona, en Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

España dispara sus exportaciones a Argelia, Indonesia, Emiratos Árabes, Vietnam y Egipto

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 16.716 millones de euros en 2025, un 8% menos que en 2024, según datos del informe de comercio exterior que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estos 16.716 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España el año pasado, que fue de 387.091 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 30.174,7 millones de euros en 2025, cifra que es un 7% superior a la de 2024 y que representa el 6,8% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 444.164,4 millones de euros el año pasado.

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en 2025 en 13.458 millones de euros, cifra un 34,4% superior al saldo negativo de 10.013 millones de euros de 2024.

EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESPAÑA CON EEUU SUBE UN 20% EN DICIEMBRE

Atendiendo únicamente al mes de diciembre de 2025, el déficit comercial de España con Estados Unidos se disparó un 20% en tasa interanual, hasta situarse en 639 millones de euros, frente a los 532 millones de euros de diciembre de 2025.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos ascendieron el pasado mes de diciembre a 1.419,6 millones de euros, el 4,7% del importe total de ventas al exterior y un 9,7% por debajo de la cifra de diciembre de 2024.

Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 2.058,8 millones de euros, el equivalente al 5,8% del valor total de las compras españolas al exterior y un 2,1% menos que en diciembre de 2024.

De acuerdo con el informe, China, con quien España se ha propuesto reforzar sus relaciones comerciales tras la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump, fue uno de los países que más contribuyó, en positivo, a la tasa de variación anual de las importaciones españolas en 2025, con medicamentos, automóviles y motos y aparatos eléctricos.

También destacaron las contribuciones de Alemania, con automóviles y aparatos eléctricos, e Italia, con medicamentos. Estados Unidos, por su parte, aportó al incremento de las importaciones españolas en 2025 con gas y medicamentos.

Por su parte, Reino Unido, China, Portugal y Estados Unidos se encuentran entre los países que más contribuyeron a la variación interanual de las exportaciones españolas en 2025, con medicamentos.

AUMENTAN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA

España presentó en 2025 un déficit comercial con China de 42.278 millones de euros, cifra un 12,1% superior a la de 2024. Las exportaciones españolas al gigante asiático aumentaron un 6,8% en 2025, hasta los 7.971,6 millones de euros, en tanto que las importaciones avanzaron un 11,2%, hasta los 50.249 millones de euros.

Las exportaciones españolas a China representaron en 2025 el 2,1% del total de ventas al exterior, mientras que las importaciones supusieron el 11,3% del conjunto de compras al exterior realizadas por España.

Pese al crecimiento de las exportaciones españolas a China en un 6,8% en 2025, las ventas españolas a otros países extracomunitarios experimentaron alzas superiores a este porcentaje, sobre todo en los casos de Argelia (+168%), Indonesia (+43,6%), Emiratos Árabes Unidos (+28,6%), Egipto (+20,8%) y Vietnam (+20,3%).

Atendiendo sólo a los datos del mes de diciembre y no al conjunto del año, las exportaciones españolas a China se dispararon un 21,5% interanual, situándose en 655 millones de euros, en tanto que las importaciones bajaron un 2%, hasta los 4.052,2 millones de euros.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/economia/1065647/1/exportaciones-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06