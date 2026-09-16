Europa se consolida como el principal mercado internacional de Aeroméxico

Archivo - Avión de Aeromexico. - AEROMEXICO - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS)

El crecimiento sostenido del turismo europeo hacia México está impulsando una nueva etapa de expansión para la red internacional de Aeroméxico.

Durante 2025, alrededor de dos millones de europeos visitaron este país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de México. Reino Unido, Italia, España, Francia y Alemania se ubicaron como los principales mercados emisores.

Ya sea por su amplia oferta cultural, reconocida gastronomía o diversidad de playas, México continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, pues rankings como los de ONU Turismo colocan a esta nación en el Top 10 global de los países con mayor llegada de turistas internacionales.

Ante tal demanda, la aerolínea del Caballero Águila ha decidido impulsar su estrategia de expansión apostando por el Viejo Continente como su principal mercado estratégico para fortalecer su red internacional de rutas.

El crecimiento sostenido del tráfico aéreo y la creciente demanda de viajes por placer y de negocios, convierten a Europa en un mercado clave para la compañía liderada por Andrés Conesa.

Muestra de ello son los nuevos servicios que la aerolínea incorporó este año. Las rutas Ciudad de México–Barcelona y Monterrey–París, que inicialmente fueron anunciadas como operaciones de temporada, se consolidaron pocos meses después como servicios permanentes.

Como siguiente paso en esta estrategia, Aeroméxico apuesta por la capital de la moda italiana, Milán, para convertirla en su séptimo destino en Europa y segundo en Italia. Una ciudad que concentra grandes oportunidades tanto para el pasajero de negocios como para la demanda turística, ahora con vuelo directo desde la Ciudad de México.

La implementación de este servicio robustecerá la presencia de la aerolínea en Italia, donde actualmente mantiene operaciones directas hacia México desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino.

Siguiendo el modelo implementado con éxito en la ruta Monterrey – París, la compañía también anunció un nuevo servicio para conectar por primera vez a la capital francesa con la ciudad de Guadalajara.

Ambos vuelos comenzarán operaciones en la primavera de 2027, a tiempo para cubrir la demanda de una de las temporadas vacacionales más importantes del año.

Con ello Aeroméxico no solo alcanzará su mayor oferta histórica entre México y Europa durante el verano de 2027, sino que también reforzará su posición como la aerolínea mexicana con la red transatlántica más extensa, sumando un total de siete destinos, a través de 11 rutas, y registrando semanalmente una operación de 76 vuelos en cada dirección.

Adicional, gracias a que Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, la línea aérea ofrece facilidades de conexión para los pasajeros mexicanos que deseen explorar las regiones del norte, centro y este de Europa, acercándolos fácilmente a países como Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca.

Por el lado contrario, los viajeros europeos, disfrutan de itinerarios coordinados para llegar a los destinos emblemáticos que México tiene para ofrecer, así como a otras ciudades clave de Latinoamérica, incluidos en la red de rutas de Aeroméxico.