Expertos europeos ratifican que el gran apagón fue causado por múltiples factores y eluden señalar culpables

Archivo - Una torre eléctrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue resultado de "múltiples factores que interactuaron entre sí", proviniendo de un "problema muy local" en el sur de España que "escaló muy rápidamente", según las conclusiones del informe definitivo del panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) sobre el incidente.

De esta manera, y al igual que en su informe factual de octubre, la investigación europea elude señalar a un único culpable por el evento y reafirma que al cero eléctrico contribuyeron "una combinación de muchos factores y que no se debió a una sola causa raíz", indicó el director de la investigación, Klaus Kaschnitz, en un briefing con la prensa.

"No hay un único culpable. Y, de hecho, esa no era nuestra tarea. Nuestra tarea consistía en buscar las razones. Descubrimos que había varios factores que contribuían a ello, y la combinación de estos fue lo que lo provocó este incidente al final", añadió al respecto.

Así, el informe concluye que al histórico 'blackout' del sistema eléctrico peninsular se llegó a través de una secuencia que incluyó una combinación de fluctuaciones de voltaje y fenómenos oscilatorios, lo que provocó desconexiones generalizadas de generación en España, particularmente en recursos basados en inversores, seguidas de una cascada de desconexiones por sobretensión, para culminar en la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa.

Por su parte, el presidente del Comité de Entso-E, Damian Cortinas, insistió en subrayar que este fue un apagón de una magnitud nunca vista, sin precedentes en las últimas dos décadas. "Este tipo de 'blackout' no existía, pero ahora sabemos que puede suceder y hay varias lecciones que podemos tomar de lo que ha pasado para prevenirlo en el futuro", aseguró.

"UNA TORMENTA PERFECTA DE MÚLTIPLES FACTORES".

Asimismo, reafirmó que no se puede responsabilizar del incidente a una sola causa, sino que "fue una tormenta perfecta de múltiples factores que contribuyeron al 'blackout'".

Cortinas apuntó que el problema fue "muy local", iniciándose en el sur de España y "escalando muy rápidamente", afectando a Portugal. "Solo se detuvo en los Pirineos antes de extenderse al resto de Europa. Pero al principio, fue un problema muy local. Cuando se observan todos los factores que contribuyeron al evento, el único que no es local fueron las oscilaciones interregionales", añadió, en referencia a las dos oscilaciones que, durante la media hora anterior al apagón, se observaron, para terminar desencandenando el incidente a las 12.32 horas de ese día.

Asimismo, el informe considera que, a pesar de la correcta activación de los planes de defensa del sistema, "la naturaleza y magnitud de los eventos en cascada provocaron el colapso total de los sistemas español y portugués en cuestión de segundos".

En lo que respecta al proceso de reposición del sistema tras el apagón, valora que comenzó de inmediato y se completó en 12 horas en Portugal y en 16 horas en España, gracias a procedimientos de restablecimiento "exhaustivos, estrategias de contingencia y el pleno compromiso de todos los agentes -operadores, generadores y demás-.

Junto a estas conclusiones, el informe se centra, principalmente, en abordar recomendaciones "claras y prácticas" en base a las enseñanzas que deja el 'blackout' para reducir la probabilidad de eventos similares y fortalecer la seguridad y la resiliencia generales de la red europea.

REFORZAR COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SECTOR.

A este respecto, aboga por reforzar tanto la coordinación entre los operadores de redes de transmisión, de distribución, los grandes productores de energía y los consumidores, ya que es "esencial" para gestionar eficazmente sucesos complejos de esta naturaleza, como los marcos regulatorios.

También recomienda fortalecer las prácticas operativas, mejorar la monitorización del comportamiento del sistema y una mayor coordinación e intercambio de datos entre las partes que actúan en el sistema eléctrico.

Respecto a estas recomendaciones, Cortinas aseguró que "son técnicamente factibles". "No hay nada en las recomendaciones que no se pueda hacer mañana. Esto no es alta tecnología. El control de voltaje es algo que sabemos hacer para todo tipo de generación desde hace mucho tiempo. Pero ahora necesitamos hacerlo porque ahora sabemos que este tipo de apagón puede ocurrir", dijo.

Asimismo, recalcó que este 'blackout' pone sobre la mesa la necesidad de "fortalecer la coordinación" entre todos los agentes del sistema eléctrico -generación, distribución y transmisión-.