Fairmont Hotels & Resorts lanza sus primeras branded residences en Europa - CORTESÍA FAIRMONT HOTELS & RESORTS - CEDIDA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con su debut europeo, Fairmont Residences La Hacienda presenta una exclusiva colección de 31 villas privadas en la Costa del Sol, de la mano de Colliers. Estas residencias representan la máxima expresión del lujo.

La Costa del Sol consolida su estatus como el nuevo icono residencial de lujo con la llegada de las primeras Fairmont Residences en Europa. Situadas en un enclave privilegiado frente al mar, esta exclusiva colección de villas redefine el concepto de branded residences, donde arquitectura excepcional, máxima privacidad y hospitalidad premium conviven en perfecta armoniía.

UNA VIDA DE LUJO EN EL CORAZÓN DE ANDALUCÍA

Fairmont Residences La Hacienda reúne 31 residencias cuidadosamente diseñadas como un oasis único, con prestigiosas vistas al Mediterráneo, un impecable campo de golf, servicios y amenities hoteleros exclusivos, y una atención personalizada en cada detalle. Un enclave incomparable donde los residentes pueden disfrutar del estilo de vida de un hotel 5* en la privacidad de su propia villa, con un auténtico modelo de "hassle-free ownership".

SERVICIOS & AMENITIES CINCO ESTRELLAS: EL LUJO FAIRMONT CON SENTIMIENTO DE HOGAR

Relajación profunda y renovación en el Spa & Wellness con vistas al mar; gastronomía firmada por Benito Gómez —chef con dos estrellas Michelin—; concierge 24 horas; valet parking; Kids’ Club y experiencias lifestyle personalizadas definen una propuesta creada para conectar con el auténtico lujo de la Costa del Sol. El privilegio de disfrutar cada día con el absoluto confort y acceso exclusivo al universo de servicios Fairmont desde la comodidad de una villa privada.

INTERIORISMO: COMODIDAD, DISEÑO Y EXCELENCIA

Diseñadas en armonía con el exuberante paisaje, cada villa define la integración arquitectónica perfecta, combinando luz natural, vistas idílicas y materiales nobles. Desarrollado por dAAr Arquitectura y Studio i|b|u, el proyecto reinterpreta la esencia mediterránea a través de espacios cálidos y sofisticados.

GOLF: LA EXPRESIÓN MÁS ELEVADA DEL DEPORTE

En Fairmont La Hacienda, el golf es una extensioón natural de la experiencia privada en las villas, gracias a su proximidad con La Hacienda Links Golf Resort, un destino internacional de referencia para los amantes de este deporte. Reconocido entre los “top 25 mejores campos de Europa”, los propietarios disfrutarán de acceso privilegiado a dos campos de categoría mundial —Links y Heathland— en un entorno excepcional donde deporte, paisaje y exclusividad se encuentran con el Mediterráneo como telón de fondo.

Con este nuevo lanzamiento, Fairmont Hotels & Resorts refuerza su apuesta por el mercado inmobiliario de ultra lujo en Europa, trasladando el legado de la marca, sinónimo de una gestión directiva impecable de referencia mundial y un servicio cálido y genuino