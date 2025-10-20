Feijóo culpa a Sánchez de "asfixia fiscal" y defiende que España no necesita más impuestos sino "gastar mejor"

En el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, se compromete a revisar "cada una de las 97 subidas de impuestos de estos años"

BURGOS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes que España no necesita más impuestos sino "gastar mejor", al tiempo que ha culpado al Gobierno liderado por Pedro Sánchez de someter a la ciudadanía a una "asfixia fiscal", ante lo que ha reclamado "rigor, honestidad, impuestos justos y confianza" como base para "regenerar" el país.

Feijóo ha lanzado este mensaje en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, inaugurado por el Rey Felipe VI en Burgos, donde ha sostenido que la actual gestión pública de los impuestos "es un error político y también moral", y ha defendido que "si el dinero se administra bien, los impuestos se pueden bajar".

En este sentido, ha reiterado su promesa de revisar las 97 subidas fiscales aprobadas "en los últimos años" y reducirlas si llega al Gobierno, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "cuando nadie malgasta y el gasto público se controla, vuelve la confianza de quienes trabajan".

El líder del PP ha lamentado que España atraviese por primera vez en casi cinco décadas de democracia "tres años consecutivos sin presupuestos", un hecho que, a su juicio, el presidente Pedro Sánchez "ha convertido en anécdota", cuando en países como Francia "la falta de presupuestos implica un cambio de Gobierno".

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo lleva tres años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. "Presupuestar es decidir. No presupuestar es rendirse al desgobierno", ha manifestado ante los empresarios.

"MENOS BOE Y MÁS PIB"

Durante su intervención, Feijóo ha advertido de varios problemas estructurales de la economía española, como la caída de las horas efectivamente trabajadas, que han bajado "un 8,9 por ciento desde 2010", o el aumento del absentismo, con más de "un millón de trabajadores que no acuden a su puesto", el doble que hace siete años. También ha señalado que más de dos millones de empleados desean trabajar más horas y cerca de 600.000 tienen dos o más empleos.

De este modo, el líder 'popular' ha alertado del "profundo problema de desafección" que atraviesa España por "la presión fiscal que asfixia al país, la sensación de pagar más y recibir menos, la impunidad fomentada desde el Gobierno, la desconfianza del emprendedor, la burocracia y el intervencionismo".

Según ha insistido, "se recauda más que nunca, pero se vive peor", remarcando que "el 90% de los españoles han perdido poder adquisitivo". Frente a ello, ha presentado una propuesta clara: "por cada nueva norma, eliminar tres", resumida en su lema "menos BOE y más PIB, menos trámites y más proyectos, menos papeles y más empleo".

Tras reiterar que "tiene que merecer la pena trabajar", Feijóo ha concluido que su objetivo si logra acceder al Gobierno es dejar "un país serio, más justo y más digno" y ha reclamado acabar con la imagen de una España "subsidiada y sin futuro", basada en la "libertad, el respeto y la autonomía personal y familiar".