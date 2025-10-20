Felipe VI reconoce a las empresas familiares y agradece su compromiso de permanencia

El Rey Felipe VI durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en el Fórum Evolución Burgos, a 20 de octubre de 2025, en Burgos, Castilla y León (España). El Instituto de la Empresa Familiar es una organización empresarial in - Tomás Alonso - Europa Press

El Rey Felipe VI ha agradecido los "30 años de trabajo y compromiso" de las empresas familiares, por su contribución a la creación "de oportunidades" el "impulso al desarrollo local" y por "mantener vivo el tejido económico y social de cada región", así como su compromiso de permanencia.

Así lo ha expresado el Rey durante su intervención en la inauguración, este lunes, del XXVIII Congreso de las Empresas Familiares que se celebra en Burgos durante este lunes y martes y donde Felipe VI ha subrayado el compromiso de estas empresas con sus entornos "más próximos" y "en definitiva con España".

Para Felipe VI, las empresas familiares son "un pilar fundamental" de la economía, porque son "origen y destino", en referencia al titulo que lleva este XXVIII Congreso, y por su "compromiso de permanencia".

En este sentido, Felipe VI ha recordado que hace 22 años participó en la inauguración del sexto Congreso de Empresa Familiar, y desde entonces "las empresas han cambiado profundamente", ha aseverado el monarca, aunque también ha apuntado que "hay algo que se ha mantenido igual" y eso es "el deseo de proveer productos o servicios, de competir y de generar riqueza" así como "un genuino afán de compartir, de construir juntos.

Asimismo, ha recordado que las empresas familiares en Castilla y León representan "el 92 por ciento del total" y que generan el "86 por ciento del empleo privado", con una aportación del "82 por ciento" al PIB regional.

Durante su intervención, Felipe VI ha reconocido "lo acertado del lema" de este 28 Congreso, 'Origen y Destino' que resume lo que las empresas viven cada día. Así, ha explicado que el origen representa las "raíces y los valores", mientras que el destino es lo que las "impulsa a avanzar. Es la voluntad de innovar, de mejorar, de adaptarse a entornos cambiantes y de responder a nuevas necesidades".

"Hablamos de un lema que describe la naturaleza de toda empresa familiar, que no trata solo de conservar un legado, sino de "transformarlo y hacerlo crecer", ha subrayado el Rey Felipe VI.

Al respecto, el monarca ha recordado que la aportación de las empresas familiares "no solamente se mide en datos", sino en el "impacto" sobre el territorio ya que, según ha afirmado, las empresas familiares han creado "oportunidades allí donde nacen" y contribuyen a "mantener" el tejido económico y social de la región.

Para Felipe VI, es importante también la proyección hacia el exterior de las empresas familiares para llevar su "vocación internacional y los valores familiares a nuevos mercados".

"Esa capacidad de crecer dentro y fuera de las fronteras demuestra que el arraigo local y la proyección global no son incompatibles, sino que se complementan y se refuerzan mutuamente", ha subrayado Felipe VI.

LAS QUE MÁS CRECEN.

El rey ha invitado a seguir "avanzando" en la profesionalización, en la incorporación de "buenas prácticas" de gobernanza así como en la formación de nuevas generaciones para asumir "con éxito los retos de la gestión empresarial.

Igualmente, ha subrayado el importante "crecimiento" de las empresas familiares" que lo hacen a "un ritmo superior a las de resto del mercado" y ha destacado la mayor "generación de empleo", con especial impulso en la última década, con "más de 2,5 millones de empleos.

La "formación" de los equipos y la "mayor estabilidad, incluso en tiempos de cambio", son otras de las importantes aportaciones de las empresas familiares a la economía de España, ha indicado Felipe VI, quien ha recordado la figura de José Antolín Toledano, a quien entregó el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en 2016; una empresa familiar levantada a base de "trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación".

