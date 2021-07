La financiación de litigios pone el foco en América Latina, según expertos en arbitraje internacional

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

América Latina es un claro punto de interés para la financiación de litigios por su protagonismo inequívoco en la resolución de disputas por vía arbtitral, según las conclusiones del I Congreso Internacional de Financiamiento de Terceros en el Arbitraje Internacional, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje y Stonward Ligitation Funding.

Según el Congreso, las disputas en Latinoamérica y el Caribe aumentaron un 14% en 2019 con respecto al año anterior. "El arbitraje con elementos latinoamericanos tiene un peso único", ha destacado la directora senior de Stonward, Carolina Bayo.

Durante el 29 y el 30 de junio, expertos del mundo de la financiación de litigios, el arbitraje y el derecho han debatido desde la utilidad de la financiación por terceros, los beneficios de contar con socios estratégicos que sepan aumentar el valor de reclamaciones con méritos sólidos o la importancia de saber asociar las demandas con el financiador adecuado, entre otros asuntos.

"La financiación de litigios cubre todos los costes asociados a un litigio, aunque, no obstante, no se trata solo de que no le cueste al cliente, sino de que salga indemne, porque incluso se aseguran también las costas", ha destacado Fernando Bedoya de Pérez Llorca.

En las jornadas del día 30 de junio tuvieron lugar dos paneles de carácter práctico, en los que se destacaron los beneficios del financiamiento como herramienta para la transferencia de riesgo a un tercero, así como para promover el acceso a la justicia arbitral de nuevos actores.