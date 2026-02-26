Fluidra gana 176 millones en 2025, un 28% más, y eleva un 8% el dividendo

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fluidra cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 176 millones de euros, un 28% más que en 2024, ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La facturación de la multinacional de piscinas fue de 2.184 millones, un 7% interanual más a tipo de cambio constante, "reflejando un crecimiento sostenido del volumen en todas las regiones en un entorno cambiante, la mejora de precios y la contribución de adquisiciones recientes".

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Fluidra alcanzó los 501 millones, un 9% más a tipo constante, por el aumento de ventas, según la empresa, que ha asegurado que "sigue invirtiendo en crecimiento".

