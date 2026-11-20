Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - Cedida

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS)

Panamá volverá a reunir a los principales líderes políticos, empresariales, financieros, multilaterales y referentes del pensamiento global en la tercera edición del Foro Internacional CAF 2027, que se celebrará los días 27 y 28 de enero en el Panama Convention Center, bajo el lema “América Latina y El Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales”

El encuentro, organizado por CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Gobierno de Panamá, incluirá también el Festival de Ideas “Voces por Nuestra Región” el 26 de enero y una Rueda de Negocios los días 28 y 29.

Diez jefes de estado de la región han confirmado su participación en el este diálogo regional. Entre ellos figuran el presidente José Raúl Mulino de Panamá; Rodrigo Paz de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Laura Fernández de Costa Rica, Pedro Alliana de Paraguay; Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras, Daniel Noboa de Ecuador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley y Luis Abinader de República Dominicana. También está confirmada la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. En las próximas semanas se espera anunciar nuevas confirmaciones de mandatarios y otras figuras internacionales.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quienes destacaron la importancia de consolidar este espacio como una plataforma de diálogo, cooperación e impulso a nuevas oportunidades para la región.

“América Latina y el Caribe necesitan espacios donde sus líderes puedan debatir los grandes cambios globales, construir consensos y convertir las ideas en decisiones concretas por encima de las diferencias ideológicas. El Foro Internacional CAF avanza para consolidarse como ese puente y como un bien público regional a servicio de todos los latinoamericanos y caribeños”, afirmó Díaz-Granados.

La agenda de 2027 contemplará 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 sesiones cerradas, con más de 350 panelistas del sector público y privado, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil, así como misiones empresariales de los 5 continentes, con más de 5000 empresarios. Las conversaciones se articularán en torno a siete ejes temáticos: geopolítica y gobernanza global; economía, inversión y desarrollo empresarial; integración regional e infraestructura; tecnología e innovación para el desarrollo; medio ambiente, clima y biodiversidad; transición energética y minerales estratégicos; y desarrollo social, talento y territorios.

Entre los panelistas confirmados figuran los premio Nóbel de Economía Simon Johnson (2024) y Paul Romer (2018) así como el escritor Giuliano da Empoli, Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Jozef Síkela, Comisario de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, además de expresidentes y referentes internacionales del pensamiento, la tecnología, la cultura y el deporte.

Panamá será la sede permanente del Foro Internacional CAF

Durante el evento, CAF y el Gobierno de Panamá firmaron un acuerdo para establecer a Ciudad de Panamá como sede permanente del Foro Internacional CAF. El acuerdo contempla la facilitación de espacios, infraestructura y apoyo logístico y protocolar para la celebración periódica del encuentro, así como la divulgación y promoción conjunta del Foro como plataforma de diálogo y convergencia de los intereses de América Latina y el Caribe.

“Panamá ha acogido con especial disposición y hospitalidad las ediciones anteriores del Foro y ha ofrecido un entorno propicio para el diálogo, el intercambio y la cooperación regional. Por eso, hemos acordado establecer al país como sede permanente de este encuentro, una decisión que reconoce tanto su compromiso con la integración latinoamericana como sus ventajas estratégicas en materia de ubicación y conectividad”, señaló el presidente ejecutivo de CAF.

El Gobierno y CAF anunciaron también que los fondos recaudados como parte de patrocinios de empresas privadas y socios para el Foro, serán destinados en su totalidad a apoyar los procesos de recuperación de los terremotos en Panamá, Venezuela y Colombia.

La tercera edición del Foro llega después de un 2026 histórico, en el que más de 6.500 líderes de 70 países participaron en el encuentro, incluidos ocho jefes de Estado y cuatro premios Nobel. Un total de 250 panelistas debatieron sobre integración regional, comercio, inteligencia artificial, transición energética, financiamiento para el desarrollo, innovación y sostenibilidad.

Las postulaciones para asistir al foro ya están abiertas en el siguiente link: https://forocaf.com/es