Foro de Inversiones de Panamá: un mercado con grandes oportunidades para empresas españolas

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS)

Los ministros panameños de Economía y Finanza de Panamá, Felipe Chapman; de Relaciones Exteriores, Javier Martínez y de Comercio e Industrias, Julio A. Moltó, presentaron oportunidades de negocio en el Foro de Inversiones de Panamá ante más de 170 empresarios. El evento estuvo organizado por la Embajada de Panamá en España; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; CEOE; banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

La jornada se desarrolló en dos sesiones, una más enfocada en el sector bancario de Panamá, las regulaciones en el sector y las posibilidades de colaboración que existen en este ámbito; y otra esta tarde, centrada en las oportunidades de negocio e inversión en el mercado panameño; el multilateralismo, la democracia y la sostenibilidad como pilares del nuevo orden económico; las perspectivas globales y su proyección de cara al futuro.

En el transcurso de la jornada intervinieron destacados representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, de CEOE, de la Embajada de Panamá en España, de la Asociación Bancaria de Panamá y de importantes empresas e instituciones, como CAF, BID, BCIE, Banco Lafise, el Real Instituto Elcano, entre otras muchas.

PANAMÁ, NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO MUNDIAL

La ministra consejera de la Embajada de Panamá en España, Carmen Gisela Vergara, anunció durante la sesión de apertura del Foro que esta iniciativa se celebrará cada año para presentar las nuevas oportunidades que ofrece el país a los empresarios europeos, y por supuesto españoles. En esta línea, el embajador de Panamá en España, Héctor Infante, destacó el espíritu de cooperación entre los sectores público y privado para proyectar un futuro común. “Panamá es un socio estratégico y aliado permanente para las empresas españolas”, sentenció el director general de Relaciones con Iberoamérica y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, reiterando además el compromiso de CEOE y CEIB por seguir impulsando la colaboración con el CONEP en áreas como infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y pymes. Aprovechó para invitar a los presentes al VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, que tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre en Tenerife, bajo el lema: “Pequeñas empresa para grandes países: Territorio, Talento y Transformación”.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, resaltó la confianza como base del crecimiento y definió a Panamá como un “país pequeño en tamaño, pero grande en sueños y oportunidades”, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la transparencia, la disciplina fiscal y la visión de largo plazo como ejes de la estrategia económica del país. En la misma línea, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, puso en valor el papel de Panamá como nexo logístico y financiero entre Europa y América, su salida de la lista gris del GAFI y su crecimiento económico superior al 4%, además de destacar el marco reforzado de la Agenda Global Gateway, centrado en la digitalización del sector público, la mejora de las interconexiones y el corredor logístico, que promoverá el desarrollo de infraestructuras y facilitación del comercio. Finalmente, el vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Raúl Guisado, destacó la solidez del centro financiero panameño, su estabilidad macroeconómica y su atractivo para la inversión extranjera.

La sesión de la mañana prosiguió con un panel centrado en el sector financiero, en el que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, inauguró el primer panel con una ponencia sobre el rol de Panamá en el nuevo escenario económico mundial, seguida de un debate de expertos del BID, CAF, CUNEF Universidad, Banco de España y IESE Business School, sobre los retos globales y las oportunidades de inversión. Posteriormente, se abordaron las regulaciones bancarias y financieras y el compromiso de Panamá con las buenas prácticas y la supervisión eficaz, en un diálogo entre los superintendentes de Bancos y Valores. La jornada concluyó con un conversatorio dedicado a la conectividad del sector financiero panameño, en el que participaron representantes de la Asociación Bancaria de Panamá, LATINEX y Banco LAFISE, reafirmando la confianza internacional en el sistema financiero del país y su papel como hub regional de servicios financieros.

OPORTUNIDADRES DE NEGOCIO E IMPORTANCIA DE PANAMÁ COMO SOCIO ESTRATÉGICO

El Foro de Inversiones de Panamá profundizó durante la sesión de la tarde en el papel estratégico del país como puente entre Europa y América Latina y en su liderazgo en logística, comercio e innovación sostenible. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, expuso la relevancia geopolítica de Panamá y su función como centro logístico, digital y financiero de la región, mientras que el asesor del Canal de Panamá, Adolfo Ahumada, destacó los avances y la proyección internacional del canal en sus 111 años de historia.

En el panel sobre “Perspectivas Globales y el Futuro de Panamá”, el ministro de Comercio e Industrias, Julio A. Moltó, y la gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, abordaron las oportunidades en sectores como la industria, la logística y el comercio exterior, acompañados por expertos de UNO Logística, Fundación Marca País y el Real Instituto Elcano. La sesión puso de relieve la visión de Panamá como hub regional para la inversión y la integración económica sostenible, y como socio estratégico para España y la Unión Europea en el marco de la Agenda Global Gateway.

Durante la sesión de la tarde se trasladó un mensaje común de confianza, cooperación y visión de futuro. Durante la apertura, el embajador de Panamá en España, Héctor Infante, subrayó la importancia del diálogo y la construcción conjunta entre ambos países para generar nuevas oportunidades de inversión. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, destacó a España como el puerto y puente natural de Panamá hacia Europa, y a Panamá como la puerta de entrada a Latinoamérica, reafirmando el compromiso del Gobierno panameño con la seguridad jurídica, la transparencia y la apertura a la inversión extranjera.

Finalmente, el vicepresidente de CEOE y presidente de SEOPAN, Julián Núñez, destacó que Panamá reúne las condiciones esenciales para el éxito empresarial —estabilidad, apertura y visión sostenible—, y subrayó el papel de las empresas españolas como socios estratégicos para impulsar, junto al talento local, infraestructuras, innovación y crecimiento inclusivo, consolidando a Panamá como referente regional y puente económico entre Europa y América Latina.