Fortaleza económica, seguridad jurídica e impacto social

Núria Vilanova, Josep Oliu y Ana Pastor - Cedida

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) clausuró ayer la tercera edición del Foro de Inversiones, bajo el lema ‘Invertir en Barcelona. Invertir en España. Invertir en Iberoamérica’ fue clausurada por Josep Oliu, presidente del banco Sabadell.

Este ha sido el broche final a un evento en el que presidentes de compañías, CEOs, familias empresarias, inversores y responsables institucionales han analizado las nuevas oportunidades de inversión entre Europa e Iberoamérica.

Josep Oliu, refiriéndose a las próximas elecciones del 29 de noviembre, resaltó que “desde el punto de vista económico, a todos nos gustaría que hubiese más seguridad jurídica, pero salsa lo que salga lo que salga, España seguirá siendo uno de los países que más tira de la Unión Europea”. Además, añadió que “vamos a seguir siendo apetecibles como proveedor financiero”.

Por su parte, la secretaria general de CEAPI, Ana Pastor, durante la presentación del presidente del Banco Sabadell, recordó que Oliu ha cumplido el mandato que recibió al asumir la presidencia de la entidad: “Luchar siempre para que el banco sea independiente”.

CEAPI, asociación que reúne a más de 400 empresarios y presidentes de compañías líderes de Iberoamérica y cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, celebra en Barcelona la tercera edición de su Foro de Inversiones, tras las dos anteriores celebradas en Madrid y Portugal.

Foro de Inversiones CEAPI

El foro contó con la asistencia presencial de 150 inversores iberoamericanos, que reflexionaron sobre las grandes oportunidades que brinda Barcelona para la actividad empresarial e inversora, y analizaron nuevas líneas de negocio en la región.

La jornada de ponencias partió de la premisa de esa relación económica entre España e Iberoamérica que ofrece nuevas oportunidades en un contexto de transformación tecnológica, energética y geoestratégica. España, y especialmente Barcelona, cuenta con activos que pueden favorecer la llegada de inversión iberoamericana y, al mismo tiempo, convertirse en plataforma para que las compañías españolas aceleren su crecimiento en América Latina.

En este contexto, Felipe Campos, consejero delegado Aguas de Barcelona, subrayó durante su intervención que “hay una pregunta que me acompaña a lo largo de mi trayectoria como directivo: ¿para qué sirve la silla que ocupamos? Muchas de nuestras decisiones afectarán a personas que no conoceremos nunca”. Asimismo, recalcó que “las empresas no solo deben mirar hacia delante, debemos comprometernos en el territorio en el que operamos, simplemente por responsabilidad. Sin dejar a nadie atrás”.

La representación institucional de la sesión de la tarde de este Foro corrió a cargo de Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria del Gobierno de España, quién manifestó que nuestro país es “una alianza duradera entre socios fiables. Ojalá sigamos reforzando estos lazos público-privados con América Latina”.

Esa misma tarde, se celebró la Asamblea Anual de Socios CEAPI, que ratificó las cuentas del ejercicio anterior, y se presentó el plan de actuación para el 2027.

Agenda exclusiva para miembros de CEAPI

En el marco del Foro de Inversiones ‘Invertir en Barcelona. Invertir en España. Invertir en Iberoamérica’, CEAPI organizó encuentros de negocio ‘Invertir en Iberoamérica’, en el que participaron empresarios de diez países, y una visita a las fábricas de Estrella Damm y Puig, acompañados de las familias que están al frente de estas empresas.