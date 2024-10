Gina Magnolia Riaño (OISS): "Solamente cuatro de cada diez trabajadores está afiliado a un sistema de seguridad social"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño, ha expuesto que los países iberoamericanos necesitan combatir la denominada informalidad laboral, aquella que incluye los trabajos remunerados pero que no están regulados por una legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos o no incluye protección social, y ha indicado que "solamente" cuatro de cada diez trabajadores latinoamericanos está afiliado a un sistema de seguridad social.

En una entrevista con Europa Press con motivo de la celebración de los 70 años de la OISS, ha desgranado algunos de los datos del informe 'Informalidad y vulnerabilidades de los hogares en América Latina', que recoge el marco de mejora del bienestar económico y social en los países latinoamericanos.

En ese sentido, ha expuesto que la informalidad laboral afecta al 42 por ciento de los hogares latinoamericanos y que es "especialmente grave" en las áreas rurales, alcanzando al 66% de los hogares.

Riaño ha enfatizado que la informalidad laboral es un "obstáculo crítico" para el desarrollo en América Latina, ya que la desigualdad y la baja productividad impiden el crecimiento económico y la ampliación de coberturas de seguridad social. Frente a ello, ha saludado que se promuevan foros y encuentros, especialmente dirigidos a mujeres, jóvenes y personas en riesgo de exclusión y precariedad laboral, para formular políticas que faciliten la formalización laboral y el acceso a estos sistemas de protección social.

En ese sentido, la responsable de la OISS ha expuesto casos de éxito en países como Costa Rica, Colombia o Brasil, donde la combinación de la formación profesional y la flexibilización de las contribuciones han permitido aumentar la afiliación de trabajadores jóvenes a la seguridad social. Sin embargo, Riaño apunta a la necesidad de robustecer los sistemas fiscales y mejorar la productividad en sectores de baja competitividad, donde actualmente trabaja el 65% de los empleados en la región.

Sobre la pandemia del Covid-19, ha destacado que los países latinoamericanos adoptaron más de 400 medidas para apoyar a los trabajadores informales, incluyendo sustitución de ingresos y distribución de bienes esenciales. "Muchas de estas medidas que adoptaron los distintos países fueron dirigidas a sustituir los ingresos de las personas trabajadoras porque con el cierre de las empresas y el confinamiento no podían salir a trabajar", ha expuesto.

Al hilo de ello, la OISS propone un nuevo "contrato social" que garantice derechos universales y sostenibles, con la seguridad social como derecho fundamental, lo que permitiría una protección social más robusta en tiempos de crisis.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, "HERRAMIENTA CLAVE"

Por otro lado, Riaño se ha referido a la transformación digital como una "herramienta clave" para la formalización laboral y el acceso a la seguridad social y, en ese sentido, ha puesto como ejemplo el convenio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con Google para gestionar citas médicas mediante IA y servicios en lenguas locales.

"La digitalización facilita también la afiliación a distancia y el acceso a programas de previsión social, especialmente para jóvenes", ha saludado la dirigente de la OISS.

En otro orden de cosas, Riaño se ha referido a la salud mental, las situaciones de soledad no deseada o la integración social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad y ha expuesto la relevancia de ofrecer soluciones acordes.

La que fuera ministra de Trabajo y Seguridad Social de Colombia también se ha referido al futuro de la OISS y, al respecto, ha informado de un plan estratégico a desarrollar hasta 2030 con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de seguridad social, además de fortalecer la dignidad humana mediante una oferta de servicios que respete los derechos fundamentales.