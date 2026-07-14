Giro accionarial en Duro Felguera: se extingue el pacto de voto conjunto entre Grupo Prodi y Mota-Engil

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Duro Felguera REMITIDA / HANDOUT por DURO FELGUERA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/6 - DURO FELGUERA - Archivo

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pacto de sindicación suscrito entre el Grupo Prodi y Mota-Engil México ha quedado extinguido tras la amortización de todas las acciones que estaban incluidas en el mismo.

La extinción ha sido comunicada por el abogado Manuel Ángel Romero Rey, en representación de Grupo Prodi, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta extinción del pacto entre accionistas para votar de forma conjunta y unificada, se deriva de la ejecución de las operaciones societarias previstas en el Plan de Reestructuración de Duro Felguera, el cual se encuentra homologado judicialmente.

Mediante este acuerdo, que constaba en la declaración de participaciones significativas del 26 de febrero de 2024, se atribuía a la firma mexicana Grupo Prodi la totalidad de los derechos de voto de ambas mercantiles en la compañía española Duro Felguera. Tras la amortización total de las acciones sindicadas de Grupo Prodi y MEM, el acuerdo de sindicación queda sin efecto.