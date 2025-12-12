Globalia inaugura Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, su renovado hotel en República Dominicana

Inaugutación Santo Domingo Bay - Cedida

SANTO DOMINGO, 12 Dic (EUROPA PRESS)

Globalia acaba de inaugurar Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, su renovado establecimiento ubicado en el municipio de Boca Chica, en la capital de República Dominicana. El icónico complejo hotelero inicia una nueva etapa con una propuesta innovadora que redefine el concepto de todo incluido en Santo Domingo.

El legendario resort dispone de 350 habitaciones y suites, además de playa privada, tres piscinas, centro de convenciones, espacios para bodas y eventos o casino, entre otras comodidades. Su remodelación, completada recientemente, ha supuesto una inversión cercana a los 48 millones de euros.

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, junto a otras destacadas personalidades del país. La comitiva fue recibida por los principales representantes de Globalia, entre ellos su presidente, Juan José Hidalgo; María José y Javier Hidalgo, accionistas del grupo; y Javier Blanco, directivo de la compañía.

“La reapertura de este emblemático hotel refuerza nuestra apuesta clara por República Dominicana donde llevamos invirtiendo desde los años 80. Siempre he confiado en el enorme potencial de este país, al que considero mi segunda casa. Su belleza incomparable y la calidez de su gente lo convierten en uno de los destinos más atractivos del mundo. Tanto yo como todo el equipo de Globalia seguiremos siendo aliados estratégicos para impulsar y potenciar su desarrollo turístico”, ha comentado Juan José Hidalgo.

“Para el país que represento, es un honor contar con empresarios como Juan José Hidalgo, que confían en el potencial de esta nación, la cual cada año supera sus propios récords turísticos. Una muestra de ello es que concluiremos este 2025 con una cifra histórica, alcanzando los 11,6 millones de visitantes”, afirmó Collado.

La firme apuesta de Globalia por República Dominicana se refleja también en su aerolínea, Air Europa, líder en número de vuelos operados desde Europa hacia el país.

Actualmente, la compañía conecta Madrid con Punta Cana, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Para las próximas fechas navideñas, Air Europa reforzará su operativa en la capital con dos frecuencias en la mayoría de las jornadas y, de cara al verano de 2026, incrementará sus vuelos a República Dominicana pasando de 13 a 17 frecuencias semanales.