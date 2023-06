Globant lanza la cuarta edición de sus Premios Women that Build, que reconocen a las mujeres líderes en la industria STE

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Globant (NYSE: GLOB), compañía nativa digital centrada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, ha anunciado el lanzamiento de la cuarta edición de los Premios Women that Build, un reconocimiento a mujeres y personas que se identifican como mujeres que inspiran y promueven la inclusión en el campo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Hoy en día, las mujeres ocupan solo el 24% de los cargos directivos en tecnología a nivel mundial (World Economic Forum) y, al mismo tiempo, cambian de empleo a una tasa más alta que los hombres (McKinsey & Company). Lamentablemente, la subrepresentación de las mujeres en IA y Machine Learning, con solo el 22% y el 12% de los empleos ocupados por mujeres, respectivamente, solo servirá para ampliar la brecha de género en STEAM (UNESCO).

"A través de iniciativas como los Premios Women that Build, estamos abordando activamente los desafíos sistémicos que muchas mujeres enfrentan en el lugar de trabajo, especialmente en la industria tecnológica", ha expresado Patricia Pomies, Chief Operating Officer at Globant. "Como empresas y organizaciones, es nuestra responsabilidad fomentar un entorno en el que todos, independientemente de su género, puedan prosperar y tener éxito. Creemos que al promover la inclusión y el crecimiento profesional de las mujeres, estamos construyendo una industria más equitativa, allanando el camino hacia un futuro mejor para todos".

Globant invita a mujeres de todos los ámbitos y posiciones en la industria de IT a participar en los Premios Women that Build. Esta cuarta edición contará con dos categorías:

Inspiring Leader: Esta categoría reconocerá a vicepresidentas, gerentes, directoras, líderes, fundadoras o expertas en un área en particular con más de 5 (cinco) años de experiencia, que generan un impacto positivo en los campos de STEAM.

Rising Star: Que reconoce a mujeres que están comenzando una carrera en tecnología, emprendedoras y fundadoras o co-fundadoras de startups con efectos positivos en ofertas comerciales relacionadas con STEAM.

Esta edición de los Premios Women that Build será evaluada por 12 paneles de distinguidos expertos de la industria en diferentes regiones, incluyendo a Patricia Pomies, COO de Globant; Victoria Gómez, Head of Data&AI Sales de IBM; Susana Carillo, Concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga; Esther Valdivia, CEO de Publicaciones Profesionales SLU; y Izaskun López-Samaniego, Data Strategy Expert de Globant entre otros en España, quienes evaluarán a las nominadas en función de sus logros, liderazgo e impacto en el campo.

Los Premios Women that Build no serían posibles sin el apoyo de nuestros socios globales: Salesforce, NYSE, Women Corporate Directors, Udemy, y más de 30 organizaciones locales y universidades, como SERES, Mujeres a Seguir, DifitalFems y AllWomen en España, entre otros. Su compromiso con la promoción de la diversidad y la inclusión en la tecnología ha sido fundamental para el crecimiento global de estos premios y, juntos, están allanando el camino hacia un futuro más brillante y justo en la industria de IT.

Todas las 24 ganadoras regionales recibirán una beca de Udemy, la plataforma de aprendizaje en línea más grande del mundo, y un reconocimiento especial por sus logros. Las ganadoras globales también obtendrán un viaje para celebrar juntas en Nueva York a fines de octubre de 2023. Serán destacadas en el billboard de Times Square de la ciudad de Nueva York durante la promoción de la quinta edición de los Premios Women that Build en 2024.

"Desde que emprendimos este viaje hace cuatro años, nuestra misión inquebrantable ha sido honrar a las mujeres pioneras que están rompiendo barreras audazmente y construyendo nuevos caminos hacia el éxito en sus campos", dijo Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer at Globant. "Al amplificar sus historias y fomentar una comunidad de apoyo, podemos empoderar a otras mujeres para que busquen el desarrollo profesional y desbloqueen nuevas oportunidades en el sector tecnológico en constante expansión. Juntas, podemos iniciar un movimiento que impulse a las mujeres a lograr un éxito sin precedentes".