El Gobierno argentino pide a todos sus ministerios que recorten el gasto burocrático en un 20%

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha pedido a todos los ministerios del Gobierno que "ajusten" sus presupuestos un 20% en lo referido a los gastos burocráticos, según ha asegurado 'Noticias Argentinas'.

La medida formaría parte de los "esfuerzos" por ordenar las finanzas públicas, pese a que las cuentas para este ejercicio ya se encuentran asignadas.

En este sentido, el medio ha indicado que la orden de Caputo se ha transmitido de manera "no oficial" ante la caída de la recaudación y la necesidad de cumplir con las metas de superávit financiero proyectadas en los presupuestos de 2026.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han advertido de que los recortes afectarán a los trabajadores públicos en áreas "sensibles" como la sanidad, la educación o el orden público.