El Gobierno eleva una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento económico para 2025

Archivo - El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El Consejo de Ministros de hoy aprobará una nueva actualización d - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha revisado una décima al alza el crecimiento económico para este año, desde el 2,6% al 2,7%, tras estimar que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 0,7% en el tercer trimestre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que, pese al "complejo contexto internacional", la economía española sigue presentando "signos claros de fortaleza" tanto a medio y largo plazo.

"Las perspectivas con respecto al crecimiento en este año 2025 han ido mejorando a lo largo de los últimos meses, como también ha pasado en los años anteriores", ha subrayado Cuerpo, que ha añadido que esta nueva previsión del 2,7% para 2025 es "prudente" respecto a lo que podría llegar a ser el cierre del año.

El ministro ha indicado que, con esa actualización al 2,7% para 2025, y con tasas de crecimiento continuadas por encima del 2% en los años siguientes, la economía española crecerá "muy por encima" de sus principales socios.

"Este año se espera que siga creciendo dos o tres veces por encima de nuestros principales socios y España, según los datos en el año 2024, fue la economía avanzada que más creció en el mundo y, según las previsiones para este año 2025, se espera que este siga siendo el caso. España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales", ha recalcado Cuerpo.

Para 2026, la previsión de crecimiento del Gobierno se mantiene en el 2,2%, mientras que para 2027 y para 2028 prevé que la economía española avance un 2,1% en cada uno de los dos ejercicios.