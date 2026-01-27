El Gobierno garantiza la revalorización de las pensiones de enero tras decaer el 'escudo social'

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha garantizado que los más de 10 millones de pensionistas cobrarán las pensiones del mes de enero, incluida la revalorización prevista del 2,7% en general, tras tumbar PP, Vox y Junts este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía, entre otras cuestiones, la revalorización de las pensiones.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social han indicado que el cobro está asegurado porque la norma estaba vigente hasta este martes, por lo que han trasmitido en mensaje de tranquilidad a los pensionistas.

"El Gobierno trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios", han expuesto dichas fuentes.

Así, esta garantizado en enero el incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas, lo que se traduce aproximadamente en 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

De esta manera, se repite el escenario que ya se produjo en 2025, cuando PP, Vox y Junts sumaron sus votos para tumbar el decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones para ese año. Finalmente, el Gobierno troceó el decreto para aprobar la revalorización de pensiones de 2025.

PIDEN A PP, VOX Y JUNTS EXPLICAR POR QUÉ NO LO HAN APOYADO

Desde Seguridad Social han criticado que PP, Vox y Junts hayan decidido "dejar en vilo" a casi 10 millones de personas al votar en contra del decreto del 'escudo social'.

"Estos grupos tendrán que explicar por qué han decidido no apoyar la revalorización", han indicado desde la cartera de Elma Saiz, que han recordado que el veto es "más grave" en el caso de las pensiones mínimas, con una revalorización este año de entre un 7% y un 11,4%, mientras que las contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también se iban a revalorizar un 11,4%.

Según datos de Seguridad Social, la pensión media de jubilación se ha revalorizado hasta situarse por encima de los 1.500 euros gracias al Gobierno frente a los 1.090 euros de 2018.

"Si hubiera seguido vigente la ley del PP, apenas se hubiera incrementado 22 euros al mes. Este Gobierno ha revalorizado las pensiones desde 2019 un 28,1% acumulado", han añadido.

ELMA SAIZ TILDA DE "IRRESPONSABLE" A LA DERECHA

Por su parte, a través de un mensaje en su red social 'X', Elma Saiz ha censurado que la derecha haya tumbado la revalorización de las pensiones, una subida que está fijada por ley y que nace fruto del mandato del Pacto de Toledo.

"La derecha vuelve a votar en contra de la subida de las pensiones. Vuelve a negar una medida de justicia social y de proteger a quien más lo necesita. Vuelve a actuar de forma irresponsable", ha expuesto la ministra de Seguridad Social, que ha asegurado que el PP "siempre que tiene ocasión, vota en contra".