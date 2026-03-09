Gobierno está "monitorizando" los efectos económicos de la guerra y asegura que tiene "margen" para aplicar medidas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este lunes que el Gobierno está dando seguimiento a la situación provocada por la guerra de Irán y sus consecuencias en la economía y considera que el Ejecutivo tiene "margen" para aplicar medidas.

Sin embargo no ha aclarado si el Gobierno aprobará alguna medida en el Consejo de Ministros de este martes y ha dicho "echar en falta" una oposición "que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo. Saiz pide una oposición que no haga un uso partidista sino que esté a la altura" y ha incidido en que el Ejecutivo central va a "dar respuesta" ante la situación por el conflicto en Oriente Medio.

"Este Gobierno trabaja todos los días y no son pocas las situaciones en las que hemos estado a la altura", ha valorado la ministra este lunes en Málaga tras ser cuestionada por los periodistas sobre cómo va afectar la guerra a la sociedad española, y en concreto, entre otros, al bolsillo.

La ministra ha incidido en "algo tan importante de exigir, el respeto al derecho internacional, de alzar la voz con ese rotundo 'no a la guerra', escuchando a la sociedad española y este Gobierno encabezando y verbalizando ese deseo de no a la guerra, el Gobierno va a acompañar".

La ministra Elma Saiz ha mantenido este lunes en el marco del Festival de Málaga un encuentro con el divulgador y activista por los derechos humanos Ousman Umar, autor de la novela 'Viaje al país de los blancos' y ha asistido a la clausura de la III edición del concurso 'Cuéntanos las historias que nadie cuenta'.

"Tenemos experiencia, hemos tenido que afrontar diferentes choques inflacionistas también como ocurrió tras la invasión de Putin en Ucrania", ha recordado, al tiempo que ha señalado que "el Gobierno monitoriza, el Gobierno va a acompañar a los ciudadanos, a las pymes, a los autónomos, a las empresas".

La ministra ha añadido que "estamos mejor preparados porque, aparte de que tenemos un importante mix energético y diversificadas las fuentes de suministro, también tenemos un rigor a la hora de haber gestionado todos estos años la economía con responsabilidad fiscal". "Tenemos margen y vamos a acompañar y a monitorizar y a dar respuesta ante esta situación", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "lo importante es apelar al respeto al derecho internacional e insisto, ese 'no a la guerra'".

Cuestionada, en concreto, sobre si en este sentido va a haber alguna iniciativa en el Consejo de Ministros, ha sostenido que "los diferentes ministerios competentes, todo el conjunto del Gobierno, lo que estamos haciendo es monitorizar" y ha insistido en que "tenemos experiencia en desplegar escudo social".

"Este Gobierno trabaja todos los días y no son pocas las situaciones en las que hemos estado a la altura y lo que echo en falta y apelo es que en este caso tengamos una oposición que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo, una oposición que no haga un uso partidista sino que esté a la altura del Gobierno porque es importante desde luego en este contexto tan complicado", ha concluido.

PUENTE CRITICA LA "FALTA DE CRITERIO" DEL PP ANTE CONFLICTOS COMPLEJOS

Por otro lado, y en esta misma línea, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que estar en contra de la guerra es "perfectamente compatible" con enviar una fragata a un país de la Unión Europea que está en una zona en la que puede necesitar protección, al tiempo que ha cargado contra la "falta de criterio" del PP al ser "incapaz" de manejar conflictos complejos.

"Esto forma parte de nuestras obligaciones con nuestros socios europeos y de la OTAN, que es perfectamente compatible con no querer esta guerra y oponernos frontalmente al conflicto", ha defendido en declaraciones a los medios tras participar este lunes en un desayuno informativo en Soria, en el marco de la campaña electoral de los comicios del próximo domingo 15 de marzo en Castilla y León.

En este sentido, ha lamentado la "falta de criterio" que ha demostrado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ve "incapaz" de manejar conflictos complejos por "dos o tres conceptos a la vez".

Precisamente, el ministro ha advertido de que la situación internacional es "muy preocupante" y no ve cómo algún territorio podría sacar algún beneficio de este conflicto. A este respecto, se ha referido a cómo el barril de petróleo ha superado los 100 dólares y se han visto afectadas bolsas de marcados como el asiático.

"No tiene uno la sensación de que se sepa por dónde va a continuar esto o si va a parar en algún momento, pero si el conflicto sigue adelante las consecuencias para la economía podrían ser terribles", ha analizado el titular de Transportes.

En relación con esta cuestión, ha destacado que el papel que juega España en el marco internacional es "imprescindible" ya que el Ejecutivo ha alzado la voz contra la "sinrazón para intentar poner límites", algo que hasta ahora "nadie había hecho".

De hecho, ha censurado cómo Israel lleva "tres décadas intentando que suceda esto y hasta el momento ningún presidente de Estados Unidos había comprado su marco, pero ahora parece que Donald Trump ha comprado su marco y las consecuencias de ello serán nefastas".

EL GOBIERNO DEFENDERÁ EL ESCUDO SOCIAL

Por otro lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que el Gobierno de España defenderá el escudo social ante el conflicto de Oriente Próximo, que se produce "al margen del derecho internacional y de la legitimidad colegiada y ordenada", y como ocurrió con la invasión de Ucrania, expuso que "no se sabe cuánto va a durar" la situación.

Torres ha considerado que "se repite la historia" de Ucrania, al producirse una "actuación unilateral al margen del derecho internacional", siendo los responsables de esa situación "quienes la han generado".

Por ello, ha defendido en declaraciones a los periodistas, durante un acto en Gran Canaria, que el Gobierno de España "está haciendo lo que tiene que hacer, que es colocarse en el derecho internacional", en el "no a la guerra", y aseguró que actuará "defendiendo el escudo social" como "siempre" para responder "ante una situación generada por otros" y que está implicando el "carecimiento" de productos, entre ellos el carburante.

Este conflicto ocasionado por la "decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump junto al Gobierno israelí", que está llevando consigo la "pérdida de vida" en ataques a la población civil, además del "encarecimiento" del carburante, apuntó que también son responsables quienes "arropan" esta guerra, "quienes no son claros, quienes no lo atacan, quienes no lo critican" en alusión a PP y Vox.

Para Torres el PP debería reflexionar, ya que consideró que el Partido Popular "ha intentado mimetizarse tanto que han terminado siendo sucumbidos" por una derecha que "es radical" y "no hay límites entre unas y otras". A ello sumó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está absolutamente radicalizado en las posiciones de Donald Trump", en lugar de "defender a su país".