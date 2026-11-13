El Gobierno nombra a Inmaculada Gutiérrez como presidenta de Renfe y a Joaquim Hortalà como presidente de Adif

La nueva presidenta de Renfe, Inmaculada Gutiérrez Carrizo. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe y a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente de Adif.

Sustituyen así, respectivamente, a Álvaro Fernández Heredia, que cesa este mismo día, y a Luis Pedro Marco de la Peña, que presentó su renuncia al cargo el pasado miércoles.

Inmaculada Gutiérrez Carrizo ha sido hasta el momento directora general de Renfe Proyectos Internacional, mientras que Joaquim Hortalà fue secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas hasta el pasado julio de 2026, según informa el Gobierno.