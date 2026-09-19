Gobierno y oposición de Venezuela negocian el traslado de 3.500 millones en oro de Londres a la Reserva Federal de EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y el encargado de Negocios de Reino Unido, Colin Dick, en Caracas - COLIN DICK

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela y la oposición estarían cerca de llegar a un acuerdo para transferir las reservas de oro del Banco Central Venezolano (BCV), valoradas en unos 4.000 millones de dólares (casi 3.500 millones de euros), del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal de Nueva York, según ha informado este mismo viernes el 'Financial Times'.

De concretarse el acuerdo, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez obtendría el control legal de las reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, aunque sin potestad para venderlas. Los lingotes se destinarían prioritariamente como aval para acceder a líneas de crédito internacionales orientadas a la financiación del Estado venezolano y a la reconstrucción tras el devastador doble terremoto registrado en junio.

El pacto pondría fin a un conflicto de siete años iniciado en 2019, cuando Estados Unidos, Reino Unido y otros aliados, incluida España, reconocieron a Juan Guaidó --entonces al frente de la Asamblea Nacional-- como presidente legítimo de Venezuela. Desde esa fecha, el Gobierno de Maduro perdió el control de la reservas y la oposición ha disputado en los tribunales británicos el acceso a los fondos del BCV, en un largo proceso que llegó a ser examinado por el Tribunal Supremo del Reino Unido.

"El oro irá a Estados Unidos, pero Delcy no tendrá acceso directo a él (...) Estará supervisado y restringido", ha afirmado una fuente opositora recogida por el medio.

Por otro lado, un portavoz del Banco de Inglaterra ha declarado que "no están en condiciones de actuar conforme a las instrucciones hasta que un tribunal británico emita una nueva orden que aclare quién tiene autoridad legal sobre la cuenta".

"Esto exige que las partes implicadas en el caso acudan a los tribunales británicos para resolver la disputa", ha afirmado en declaraciones recogidas por el 'Financial Times'.

A raíz de esto, Delcy Rodríguez se ha reunido este viernes en Caracas con el encargado de negocios de Reino Unido, Colin Dick, con el propósito de avanzar en el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Ninguna de las figuras ha ofrecido comentarios sobre dichas informaciones, mientras que ambas partes han remarcado su intención de elevar la relación y que pueda haber embajadas en ambos territorios.

Por otro lado, Gobierno y oposición venezolana han acordado este viernes extender una semana más la mesa de diálogo para revisar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información durante el segundo ciclo de conversaciones que ambas delegaciones mantienen en Caracas.