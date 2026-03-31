Goya Europa celebra 90 años de compromiso con una donación de 45.000 kg de alimentos al Banco de Alimentos de Madrid - Cedida

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Goya Foods, la mayor empresa de alimentación latina de Estados Unidos celebra su 90 aniversario reafirmando el compromiso social que ha marcado su trayectoria desde su fundación en 1936. Con motivo de esta efeméride, la compañía impulsa el Goya Gives Day, una iniciativa solidaria global que moviliza a todas las delegaciones en una jornada de donaciones coordinadas para combatir la inseguridad alimentaria.

En el marco de esta celebración internacional, Goya Foods donará más de 450.000 kilos repartidos entre sus centros de distribución. Goya Europa se suma a la iniciativa con una donación de 45.000 Kg. de alimentos al Banco de Alimentos de Madrid, contribuyendo de forma directa al apoyo de miles de personas y familias en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid.

La aportación realizada por Goya Europa refuerza la labor esencial que desarrolla el Banco de Alimentos de Madrid, una entidad clave en la recogida y distribución de alimentos básicos a organizaciones sociales que atienden a personas en riesgo de exclusión social. Esta colaboración pone de manifiesto la voluntad de Goya Europa de actuar de manera cercana y responsable en los mercados en los que opera.

“Los 90 años de Goya Foods representan una historia construida sobre valores muy claros: compromiso con las familias, cercanía con las comunidades y responsabilidad social”, ha señalado el director de Goya Europa. “Desde Goya Europa nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte de esta iniciativa global y de contribuir desde España con una donación que tiene un impacto real y directo”.

La donación de 45.000 kilos de alimentos se enmarca dentro de la filosofía de Goya Gives, un programa global que desde hace años apoya bancos de alimentos, organizaciones sin ánimo de lucro, centros educativos y proyectos de ayuda humanitaria, tanto en situaciones de emergencia como de forma continuada.

Con esta acción solidaria en Madrid, Goya Europa refuerza su papel activo dentro del grupo y su compromiso con la sociedad, sumándose a una celebración que no solo conmemora el pasado, sino que mira al futuro con el mismo espíritu de solidaridad y servicio.