El Grupo Aeroportuario del Centro Norte mexicano gana 37 millones hasta marzo, un 27,6% más

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte mexicano (OMA) registró un beneficio neto atribuido de 965,5 millones de pesos mexicanos (36,9 millones de euros) entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 27,6% respecto al mismo período del año anterior, según informó la compañía en un comunicado.

Pese a los resultados, la compañía ha destacado una caída del 4,9% en el tráfico de pasajeros en el primer trimestre del año y del 92,1% entre el 1 y el 22 abril, respecto al año anterior, como consecuencia de la emergencia sanitaria.

"Como resultado de las medidas implementadas por el Gobierno para contener el Covid-19, las operaciones y el número de pasajeros en nuestros aeropuertos han tenido una reducción significativa", ha afirmado.

La empresa señala que las aerolíneas que operan en los aeropuertos OMA han continuado ajustando sus itinerarios de operación a la baja en relación a la segunda quincena de marzo, y no se prevé un aumento en operaciones hasta que termine la emergencia sanitaria decretada.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa fue de 1.191 millones de pesos (45,5 millones de euros), un 3% menos; mientras que sus ingresos descendieron un 2,3% respecto al año anterior, con 1.896 millones de pesos (72,3 millones de euros).

OMA resalta que en la medida en que se llegasen a restringir las operaciones aéreas en México, o que las actuales medidas de emergencia sanitaria que ya se han implementado en el país y han afectado la actividad económica se extiendan, podría haber una reducción adicional "significativa" en los pasajeros de sus aeropuertos.

"La compañía no puede estimar la duración ni el impacto de la pandemia del Covid-19, ni cuantificar el cambio material adverso en nuestros resultados de operación o estado de situación financiera en el año 2020", ha añadido.

Sin embargo, el grupo aeroportuario ha destacado que no se enfrenta a vencimientos significativos de deuda hasta junio de 2021 y no prevé dificultades para cumplir con sus obligaciones en sus contratos de deuda existentes, por lo que no espera que el virus afecte al cumplimiento de las inversiones comprometidas por la compañía en 2020.

Por último, como consecuencia de las diferentes medidas implementadas para contener la enfermedad, la operativa de los hoteles de OMA ha experimentado "disminuciones significativas". Por ello, el pasado 6 de abril OMA decidió suspender temporalmente los servicios del Hotel Hilton Garden Inn hasta al menos el 30 abril.