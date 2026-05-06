El Grupo Alsea invertirá 77 millones de euros en Madrid con la apertura de 78 nuevos establecimientos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Ciudad de México - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado, en la tercera jornada de su viaje institucional a México, que el Grupo Alsea vaya a invertir más de 77 millones de euros en la región en los próximos cinco años, para abrir 78 nuevos establecimientos propios y franquiciados y crear cerca de 2.400 nuevos puestos de trabajo.

"Es una gran noticia y celebramos estar aquí para seguir trabajando con estas empresas que dan tanta empleabilidad y prosperidad a muchos rincones del mundo como nuestra gran región", ha manifestado Díaz Ayuso tras la visita a su sede en Ciudad de México, recoge el Gobierno autonómico en un comunicado.

Las marcas del grupo cuentan con 377 locales en Madrid y dan trabajo a cerca de 9.000 personas en la capital. Díaz Ayuso ha agradecido "la confianza de la compañía en la región", que actúa como el núcleo de sus operaciones en Europa.

Alsea, que gestiona un portafolio de 13 marcas globales y atiende a 440 millones de clientes al año en todo el mundo, tiene en España uno de sus mercados estratégicos, y Madrid desempeña "un papel central" en su estructura al concentrar las funciones corporativas; el Centro de Soporte y Servicios Compartidos, y la toma de decisiones para su crecimiento internacional.

Madrid está ligada históricamente a Alsea, ya que en ella nacieron marcas emblemáticas como VIPS en 1969; Foster's Hollywood en 1971, o Ginos en 1985, y fue el lugar elegido para abrir el primer Starbucks de la Europa continental en 2002.

Además, el grupo también es responsable de la actividad de Domino's Pizza, líder en el servicio de pizzas a domicilio desde 2009.