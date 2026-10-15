Grupo BID moviliza cifra récord de US$12.200 millones

WASHINGTON, 15 Oct. (EUROPA PRESS)

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) movilizó una cifra récord de US$12.200 millones en capital privado en 2025, lo que demuestra su creciente capacidad para atraer inversión privada y ampliar el impacto de su financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

Estos resultados reflejan los esfuerzos conjuntos del BID y BID Invest —los brazos del Grupo BID para los sectores público y privado, respectivamente — para atraer inversiones y movilizar más recursos privados hacia las prioridades de desarrollo de la región.

“Movilizar más capital privado es esencial para alcanzar la escala y el impacto necesarios para acelerar el crecimiento, crear empleo y generar la prosperidad que la región necesita”, afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

Los US$12.200 millones movilizados el año pasado representan más del triple de los US$3.900 millones movilizados en 2021, lo que supone un extraordinario aumento de aproximadamente 213% en tan solo cuatro años. Este hito histórico refleja la transformación más amplia del Grupo BID bajo BIDmpact+, que sitúa la movilización de capital privado y el impacto catalítico en el centro de su labor institucional.

Como parte de esta transformación, el Grupo BID ha ampliado el uso de garantías para facilitar el financiamiento de operaciones de apoyo a reformas de política, proyectos temáticos y proyectos de inversión, al tiempo que ha fortalecido sus capacidades de asesoría en asociaciones público-privadas. Paralelamente, BID Invest ha avanzado en su modelo de negocio Originar para compartir, ampliando el uso de productos y soluciones financieras innovadoras para diversificar la base de inversionistas y movilizar más capital privado hacia la región. En conjunto, estos esfuerzos están fortaleciendo la capacidad del Grupo BID para atraer inversión privada adicional y avanzar en las prioridades de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Grupo BID adoptará las Metodologías conjuntas actualizadas de los BMD (bancos multilaterales de desarrollo) en sus futuros informes anuales. El marco revisado extiende las métricas tradicionales de movilización para incluir la generación de financiamiento privado, mejora la transparencia y refleja de manera más precisa el papel y el impacto de los instrumentos financieros innovadores.