El Grupo Cegos cumple 100 años formando en competencias a personas de más de 50 países

Jesús Araujo - GRUPO CEGOS

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS)

El Grupo Cegos celebra en 2026 su centenario tras un siglo dedicado a la formación profesional, una actividad que actualmente le lleva a formar a más de 250.000 personas al año de manera presencial y a dar servicio a clientes en más de 50 países.

Nacido en 1926 en París, actualmente Grupo Cegos se ha consolidado como una entidad global con 250 millones de facturación, que además de formación presencial ofrece contenido digital a un millón de usuarios y cuenta con 2,5 millones de usuarios conectados a su LearningHub.

En un contexto marcado por cambios, como los avances tecnológicos acelerados, el auge de la inteligencia artificial, las transiciones ecológica y social y la evolución de los modelos de trabajo, Cegos considera que las competencias son "una palanca estratégica de rendimiento y competitividad". Además, sostiene que para cada persona se presentan como "un factor clave de empleabilidad, adaptabilidad ? proyección de futuro".

Por ello, se centra en "acompañar el cambio en el mundo laboral a través del desarrollo de competencias" , una idea que recoge el manifiesto elaborado con motivo de sus cien años.

ESPAÑA, UN MERCADO "CLAVE"

El CEO de Cegos España y Latam, Jesús Araújo, ha afirmado que los cien años de vida de Cegos le 100 permiten reafirmar la misión que ha guiado a la compañía desde 1926: "formar a las personas y acompañar a las organizaciones para que puedan afrontar sus retos de desarrollo".

Araújo ha señalado que España siempre ha sido un mercado "clave" y ha remarcado que formar parte de un grupo presente en más de 50 países "aporta la capacidad de traer a España las mejores prácticas globales y, al mismo tiempo, aportar la experiencia española al resto del grupo".

"Miramos el futuro con la irrupción de la inteligencia artificial como uno de nuestros grandes retos, pero también como una gran oportunidad: la IA no sustituye el aprendizaje humano, lo potencia, y nuestro papel es ayudar a las personas y a las organizaciones a aprender a usarla para liberar tiempo hacia lo que de verdad aporta valor, la dimensión humana y relacional", ha sostenido.

Además, ha destacado que en un momento de cambios tecnológicos ? sociales acelerados, la propuesta de valor del Cegos sigue siendo

"convertir las habilidades en resultados reales para las empresas y las personas".

METODOLOGÍA BASADA EN COMPARTIR EXPERIENCIAS

El grupo ofrece cuatro grandes tipos de servicios: soluciones formativas listas para usar (inter e intraempresa), servicios a medida, proyectos de formación internacionales ? externalización de la gestión de la formación.

Su seña de identidad es su enfoque basado en compartir experiencias, un método importado de Estados Unidos por su fundador Jean Milhaud, a finales de la década de 1920.

Este principio fundacional sigue vigente en la actualidad, de manera que los cursos se centran en el intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes, así como en la aplicación práctica, las simulaciones y los 'role-playings', para anclar las competencias en el día a día profesional.

El enfoque pragmático y orientado a resultados ha marcado la historia de Cegos. Por eso aboga por soluciones pedagógicas innovadoras que integran de forma responsable la tecnología digital y la inteligencia artificial.

PIONERA EN MANAGEMENT

Cegos fue pionera en el ámbito del 'management' en Francia a partir de la década de 1950 introduciendo nuevas ideas. Convencido de que el rendimiento de las organizaciones depende de dar autonomía a las personas, el entonces presidente Octave Gélinier defendió un enfoque de gestión centrado en los objetivos, la autonomía y el desarrollo de competencias.

Esta visión sigue siendo una fuente de inspiración para el expertise de Cegos en el acompañamiento de la transformación directiva, el liderazgo y el desarrollo de las competencias de ejecutivos y managers.

Fruto de su trabajo, las soluciones de Cegos han recibido premios internacionales de Brandon Hall y figuran en los listados Top 20 de Training Industry y en el Fosway 9-Grid.

VOCACIÓN INTERNACIONAL

Nacido con vocación internacional, Cegos cuenta actualmente con presencia directa en Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza, China, Singapur, Indonesia, Malasia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos.

Más allá de las ubicaciones, los equipos de Cegos dan servicio a sus clientes en más de 50 países y desarrollan "proyectos de formación internacionales que combinan una gestión global con una adaptación local"

Además, el grupo ha creado la Cegos Group Learning Colection, una oferta que reúne más de 100 cursos de formación y 4.000 recursos digitales, disponibles en hasta 30 idiomas.

Los cursos se estructuran en torno a cinco grandes áreas: desarrollo personal, trabajar con los demás, management y liderazgo, transformación de las organizaciones y ventas y relación con el cliente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Más allá del rendimiento económico, su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) pivota en torno al medio ambiente, los empleados, el compromiso social y los clientes.

Uno de sus objetivos es limitar el impacto medioambiental de su actividad desarrollando la formación a distancia y programas híbridos, reduciendo los desplazamientos profesionales e implantando iniciativas de reducción del papel.

Además, el grupo se ha sumado a la Carta de la Diversidad desde 2006 y lleva a cabo acciones concretas para promover la diversidad, la inclusión y la igualdad profesional.

Por otra parte, está comprometido con la inclusión social y el acceso a la educación, al tiempo que acompaña a sus clientes en la integración de la RSC en sus estrategias.

FORMACIÓN PARA EL FUTURO

En la actualidad, la formación se imparte con mayor frecuencia en formato 'blended, combinando distintas modalidades como la presencial o la formación a distancia, con o sin interacción humana, y el 100% digital.

El objetivo es adaptarse a las necesidades de las empresas, que buscan formaciones más cortas, personalizadas y prácticas, capaces de reducir el tiempo que transcurre entre la identificación de una necesidad y la adquisición de la competencia correspondiente.

Por ello, Cegos apuesta por formatos más cortos y ágiles que permiten un aprendizaje 'just-in-time', directamente vinculado a las necesidades de las personas en su día a día profesional, y 'adaptive learning', utilizando los datos y la inteligencia artificial para ofrecer itinerarios de aprendizaje personalizados, adaptados al nivel, el ritmo y los objetivos de cada empleado.

En plena revolución de la inteligencia artificial, este año Cegos pondrá en marcha un compañero de aprendizaje impulsado por IA, cuyo objetivo es hacer la formación más conversacional, personalizada y estrechamente vinculada al día a día profesional.