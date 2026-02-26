Grupo Dia recupera la senda del beneficio tras ganar 129 millones en 2025, impulsada por España

Archivo - Supermercado de Dia en España - GRUPO DIA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Dia ha recuperado la senda de los beneficios tras ganar 129 millones de euros en 2025, en un ejercicio en el que ha confirmado la transición a una etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España, y ha dejado atrás las pérdidas de 60,8 millones de euros del ejercicio precedente, según informó la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la ventas netas continuadas del grupo, que tienen en cuenta los negocios de España y Argentina, se situaron en 5.819 millones de euros en 2025, un 3% más, impulsado por el buen desempeño del negocio en España, mientras que las brutas alcanzaron los 7.076 millones de euros, lo que supone un alza del 2,5%.

De esta forma, las ventas brutas bajo enseña en España se elevaron un 8,6%, hasta alcanzar los 5.565 millones de euros, mientras que las netas se situaron en los 4.616,4 millones de euros, un 8% más, y las comparables (LfL) se elevaron un 7,4%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 457,8 millones de euros, lo que supone un 43% más respecto a los 319,6 millones de euros del ejercicio precedente.

La cadena de supermercados ha destacado que Dia España ha superado ampliamente los objetivos marcados en su primer año de ejecución del plan estratégico. Así, tras la inauguración de 94 supermercados de proximidad en 2025, se prepara para acelerar su hoja de ruta de expansión para este ejercicio.

Mientras, Dia Argentina ha cerrado con unas ventas de 1.510 millones de euros, lo que supone una caída del 15%, afectadas por un descenso del 10% en el volumen de ventas comparables (LfL) y por la depreciación del 40% del peso argentino durante el mismo periodo.

El consejero delegado del Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha destacado que el 2025 ha sido un "punto de inflexión" para la enseña. "Ha sido el primer año de ejecución de nuestro Plan Estratégico 2025-2029, en el que hemos demostrado nuestra capacidad de acelerar el crecimiento y cumplir nuestros compromisos. Esta sólida evolución confirma que contamos con un modelo único y ganador, respaldado por el mejor equipo, para alcanzar los ambiciosos objetivos de esta nueva etapa", ha explicado.

"El notable resultado de Dia España en el primer año de ejecución de nuestro Plan Estratégico 'Creciendo cada día' ratifican el éxito de nuestro modelo de proximidad y nuestra estrategia centrada en el cliente. Estamos acelerando el crecimiento del negocio, conectando con nuevos clientes y ganando su confianza a largo plazo, un avance que se refleja en nuestro crecimiento por encima del mercado y en el incremento de la cuota de mercado", ha subrayado.