Grupo Falabella anuncia histórico plan de inversiones por más de US$1.100 millones

Foto Grupo Falabella - Cedida

NUEVA YORK, 16 Nov. (EUROPA PRESS)

Grupo Falabella anunció el plan de inversiones más alto de su historia, por más de US$1.100 millones para 2027, destinado a continuar impulsando el crecimiento de sus negocios, ampliar su presencia en mercados estratégicos y profundizar el desarrollo de sus capacidades tecnológicas y operacionales.

El anuncio, realizado durante el Investor Day de la compañía, celebrado en Nueva York, considera destinar 45% de la inversión a la expansión y transformación de activos físicos, 35% al desarrollo tecnológico y logístico, y 20% a la apertura de nuevas tiendas, con el objetivo de continuar mejorando la experiencia de los clientes y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la región.

En cuanto a la expansión y transformación de sus activos físicos, la compañía fortalecerá su propuesta omnicanal y la experiencia en las tiendas de Falabella, Sodimac y Tottus. Además, contempla la apertura de 20 tiendas en la región, lo que reforzará su presencia en los países donde opera. Por su parte, Mallplaza continuará con su plan de brownfield para potenciar su propuesta Tier A, incluyendo mejoras en sus últimas adquisiciones en Chile y Colombia.

Otro de los principales focos será el desarrollo de capacidades tecnológicas y logísticas. En lo digital, la compañía escalará Retail Media y fortalecerá el e-commerce con foco en seller y experiencias de vendedor potenciadas por inteligencia artificial y supermercado on-demand. También relanzará Fpuntos en Perú y Colombia, para hacerlo más simple y valioso para los clientes, y evolucionará su banca digital hacia una experiencia más conversacional y personalizada. A esto se suman inversiones en logística, para entregar más rápido y mejorar la experiencia de los clientes.

Al respecto, Alejandro González Dale, CEO de Grupo Falabella, señaló que “contamos con una compañía sólida, eficiente y en condiciones para seguir creciendo de forma rentable. Este plan de inversiones refleja nuestra confianza en las oportunidades que tenemos, especialmente en la región andina, y nuestra convicción de que podemos seguir generando valor a través de la complementariedad y sinergias de nuestros negocios, ofreciendo una experiencia cada vez más integrada a nuestros clientes”.

Crecimiento hacia 2030

Durante el encuentro con inversionistas, Grupo Falabella presentó los principales lineamientos de su estrategia hacia 2030, orientada a profundizar las relaciones con sus clientes, aprovechar las oportunidades que ofrece la complementariedad de sus negocios y continuar impulsando el crecimiento.

La compañía destacó las fortalezas de su ecosistema físico-digital, integrado por Banco Falabella, Falabella Retail, Sodimac, Tottus y Mallplaza, que actualmente llega a 39 millones de clientes en siete países. De ellos, más de la mitad interactúa con aproximadamente dos o más negocios del Grupo. Esta complementariedad se refleja también en el comportamiento de los clientes, ya que aquellos que se relacionan con dos o tres negocios, además de Banco Falabella, registran un gasto anual 5,8 veces superior al de quienes interactúan con una sola unidad de negocio.

En este contexto, la estrategia contempla seguir profundizando la integración de servicios financieros, canales digitales, tiendas físicas y centros urbanos, apoyada en el desarrollo de plataformas tecnológicas comunes, el uso de datos e inteligencia artificial y el fortalecimiento de su programa de lealtad Fpuntos. Entre las oportunidades identificadas destacan el crecimiento del e-commerce y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, como el negocio de Retail Media, que la compañía aspira a multiplicar por seis hacia 2030.

La presentación también dio cuenta de la sólida posición financiera alcanzada por el Grupo, que respalda su capacidad para seguir invirtiendo. A septiembre de 2026, la compañía registró un EBITDA de US$2.159 millones en los últimos doce meses, con un margen EBITDA de 14,9%. Mientras que su indicador de deuda financiera neta sobre EBITDA es de 1,6x lo que representa bases sólidas para crecer.

De esta manera, Grupo Falabella busca dar continuidad a su trayectoria de crecimiento con foco en la rentabilidad, aprovechando su solidez financiera y las oportunidades de desarrollo de sus negocios, con una estrategia orientada a profundizar las conexiones entre sus capacidades y seguir generando valor en el largo plazo.