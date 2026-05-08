Grupo GS Inima supera 500 millones en ingresos y logra una cartera de 11.353 millones

Grupo GS Inima supera por primera vez los 500 millones de negocio y rebasa los 11.000 en cartera - GS INIMA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo GS Inima ha superado por primera vez en su historia la cifra de los 500 millones de euros de ventas, hasta alcanzar los 546,9 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 93 millones.

Según ha informado la empresa en un comunicado, estos resultados se ven respaldados por una cartera de contratos récord, que a cierre de 2025 alcanzó los 11.353 millones de euros, un volumen de negocio asegurado que "garantiza la estabilidad de la compañía a largo plazo y refleja la confianza continua de sus clientes globales".

La empresa de aguas ha presentado sus resultados financieros de 2025, un ejercicio marcado por "la resiliencia de su modelo de negocio y la solidez de sus pilares financieros".

Según ha asegurado, en un año de consolidación operativa, "la compañía ha demostrado su capacidad para optimizar sus activos actuales mientras mantiene un ritmo de inversión ambicioso en infraestructuras".

"En 2025 hemos priorizado la salud de nuestro balance y la optimización del capital, logrando una posición de liquidez de 114,8 millones de euros que es reflejo de nuestra disciplina financiera. Contar con una cartera histórica de más de 11.300 millones no es solo una cifra de éxito, es la plataforma sólida que nos permite acometer inversiones de gran escala con total solvencia y seguridad para nuestros socios estratégicos", ha afirmado la CEO de GS Inima, Marta Verde.

SOLVENCIA AVALADA POR EL MERCADO

La solvencia de GS Inima cuenta con el respaldo de las agencias de calificación crediticia Scope Ratings y Ethi Finance. Ambas entidades han ratificado el perfil 'Investment Grade' de la empresa, un distintivo que, según la empresa, "acredita su solidez financiera y su excelente capacidad para cumplir compromisos en entornos exigentes".

Además, ha afirmado que "este sello de calidad financiera sitúa a GS Inima en una posición privilegiada, garantizando la confianza de inversores y socios estratégicos en su solvencia contrastada".

A pesar de un entorno macroeconómico incierto, la compañía ha asegurado que mantuvo "un firme compromiso con el fortalecimiento de su capacidad técnica y concesional". Los pagos por inversiones ascendieron a 230 millones de euros, frente a los 153 millones del ejercicio anterior "asegurando la actualización y competitividad de los activos necesarios para el desarrollo de la actividad".

Este esfuerzo inversor se ha visto respaldado por una gestión financiera que ha priorizado la disponibilidad de recursos. La compañía ha cerrado el ejercicio con una posición de efectivo y equivalentes de 114,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 60% respecto al cierre de 2024. Según ha destacado, "este fortalecimiento de la liquidez otorga al Grupo una flexibilidad diferencial para afrontar su hoja de ruta estratégica y capturar nuevas oportunidades de mercado",

MADRID 7 May (EUROPA PRESS)

CRECIMIENTO INTERNACIONAL Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

En el plano estratégico, y especialmente en el contexto geopolítico actual, Sudamérica con Brasil a la cabeza se reafirma como uno de los pilares de la expansión internacional de GS Inima. La compañía ha continuado sumando hitos en este mercado estratégico y otras regiones clave, donde su modelo de concesiones sigue ganando terreno.

Asimismo, 2025 marcó un punto de inflexión en la estrategia verde del Grupo. GS Inima ha impulsado la implantación de energías renovables, como la fotovoltaica y el biogás, en sus plantas actuales combinando la optimización de costes energéticos con la reducción directa de su huella ambiental. Este avance, unido a la decidida apuesta por la innovación y la digitalización, "sitúa a la compañía a la vanguardia de la transformación tecnológica del sector del agua", ha asegurado la empresa.

"Nuestra fortaleza reside en ser aliados tecnológicos que entienden el ciclo del agua como un compromiso a largo plazo. La innovación y la digitalización no son conceptos abstractos, sino los ejes que nos permiten gestionar infraestructuras de forma inteligente y predictiva. Gracias a este despliegue, lideramos un modelo de gestión altamente digitalizado que nos permite tanto consolidar los mercados donde ya somos referentes como desembarcar con éxito en nuevas geografías estratégicas", ha afirmado Verde.

PERSPECTIVAS 2026: UN HORIZONTE DE OPTIMISMO

Tras un 2025 dedicado al fortalecimiento interno y a la inversión técnica, GS Inima afronta el nuevo ejercicio con "optimismo". La compañía prevé dinamizar su actividad concesional y operativa reforzando su presencia en las regiones donde ya opera y explorando oportunidades de crecimiento en nuevos mercados estratégicos.

Por último, la compañía ha destacado que "GS Inima se consolida como un socio integral que abarca todas las fases del ciclo del agua, desde la inversión inicial hasta la operación y el mantenimiento, garantizando la sostenibilidad y la eficiencia de cada proyecto a largo plazo".