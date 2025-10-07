GRUPO MAS impulsa la atención al cliente con Salesforce de la mano de Ayesa

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

GRUPO MAS, compañía andaluza de distribución con más de 50 años de historia, ha dado un paso decisivo en su estrategia de transformación digital con la implantación de Salesforce Service Cloud, la solución líder en gestión de la atención al cliente. Este proyecto se ha llevado a cabo junto a Ayesa, proveedor global de servicios de

IT especializada en soluciones Salesforce y en la modernización tecnológica de grandes compañías.

Con esta iniciativa, GRUPO MAS centraliza todas sus interacciones con los clientes en una única plataforma digital, lo que le permite mejorar la experiencia de usuario y optimizar la gestión de incidencias y pedidos ofreciendo un servicio más rápido, personalizado y eficiente.

Delia Pascual, directora de Marketing y Sostenibilidad de GRUPO MAS, ha señalado que “el cliente está en el centro de todo lo que hacemos. Con Salesforce damos un salto de calidad en la atención, garantizando respuestas más ágiles y una relación más cercana. Además, esta digitalización nos permite ser más sostenibles, reduciendo procesos manuales y apoyándonos en la innovación para cuidar de nuestro entorno y de las personas que confían en nosotros”.

Por su parte, Ayesa ha aportado su conocimiento experto en Salesforce y su experiencia en la ejecución de proyectos digitales para el sector retail, asegurando tanto la integración tecnológica como la adopción por parte de los equipos de atención al cliente de GRUPO MAS.

Antonio Galán, director del Mercado de Consumer de Ayesa, ha destacado que “es un orgullo colaborar con empresas punteras andaluzas como GRUPO MAS, que apuestan

firmemente por la innovación y la sostenibilidad. Desde Ayesa acompañamos su transformación digital con la convicción de que la tecnología, bien aplicada, es una palanca clave para mejorar la experiencia del cliente y generar un impacto positivo en la sociedad”.