Grupo Posadas prevé un aumento de hasta el 8% de ingresos en 2026 gracias a su expansión por Caribe

Grupo Posadas prevé un aumento del 7% de ingresos en 2026 gracias a su expansión por el Caribe. - GRUPO POSADAS

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mexicano Grupo Posadas prevé un incremento de ingresos de entre el 7% y el 8% en 2026 gracias a su expansión hacia el Caribe con nuevas aperturas de hoteles en República Dominicana.

Esta cifra supondría lograr un nuevo récord, puesto que en 2025 registró un aumento del 6% respecto al año anterior, según explicó el director comercial de la firma, José Jaime Lorenzo Doria, en declaraciones a Europa Press.

"Esa es nuestra expectativa en un año complejo en el que hay incertidumbre en el mercado, tanto geopolítica como en particular en México. Pero lo que ha demostrado el turismo en el mundo y en México es, sin duda, la resiliencia, porque la gente ahorra para viajar", expresó.

Respecto al turismo español, Lorenzo Doria confirma que "ha ido aumentando en los últimos años, tanto para hacer negocios como viajes para placer", como consecuencia de la mayor apertura de hoteles de las marcas españolas en México, principal mercado para Grupo Posadas.

"España es un mercado clave para nosotros, junto con Inglaterra y Francia", aseguró el director comercial del grupo.

Grupo Posadas cuenta actualmente con 200 hoteles y alrededor de 30.000 habitaciones repartidos entre México y República Dominicana. La firma prevé abrir en los próximos dos años otros 34 establecimientos con el objetivo de alcanzar "los 300 hoteles en tres años".

La firma ha comenzado su expansión hacia el Caribe con una primera apertura en Punta Cana (República Dominicana) de la marca Live Aqua y la previsión es abrir un segundo, bajo la marca Fiesta Americana, en abril.

"El Caribe es un destino iportante donde queremos acelerar y volvernos también la más relevante y la más grande en los próximos años", apuntó. A partir de esta primera ubicación, la idea es continuar "buscando contratos" en Jamaica y "en todas las islas del Caribe".

Por el momento, y a medio plazo, Grupo Posadas no cuenta entre sus planes dar el salto al otro lado del Atlántico y abrir un hotel en Europa, pero no se descarta la idea seguir la expansión internacional hacia Sudamérica, en especial hacia Colombia por ser un mercado con "un potencial grande" y hacia Argentina, Brasil o Chile, donde la firma operó dos de sus marcas durante un tiempo.

PRÓXIMOS PASOS

Grupo Posadas también ha creado tres marcas nuevas: Devossion, con un primer hotel en Riviera Maya y otros dos en construcción, Fonic, con un primer establecimiento en Punta Cana, y Sunvidia by Fiesta Americana, aplicada por primera vez en Mazatlán.

Además de consolidar esa expansión internacional, Grupo Posadas ha puesto el foco en la automatización de sus procesos mediante la aplicación de la inteligencia artificial.

El grupo empresarial ha firmado un contrato con Salesforce para automatizar su división de marketing y venta, pero la previsión es mantener diversas negociaciones durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) con empresas españolas para alcanzar nuevos acuerdos.