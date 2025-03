Guatemala acepta formalmente el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la OMC

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guatemala ha aceptado formalmente este lunes el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una vez que el país ha depositado su instrumento de aceptación.

La directora general de la OMC, Okonjo-Iweala, ha señalado que la organización acoge "con gran satisfacción" la aceptación formal por parte de Guatemala del acuerdo sobre subvenciones a la pesca.

"Los diversos ecosistemas marinos de Guatemala ilustran la importancia de una pesca próspera para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el empleo en las comunidades costeras. Este compromiso es un paso importante para reforzar la resiliencia ambiental y económica en Guatemala y en todo el mundo", ha afirmado.

Por su parte, el embajador permanente de Guatemala ante la OMC, r Sperisen-Yurt ha resaltado que con la aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, Guatemala reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la gobernanza responsable de los recursos marinos.

"Al depositar nuestro instrumento de aceptación, Guatemala se une a la comunidad internacional en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, reconociendo la importancia del sector pesquero para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país", ha comentado.

Con el instrumento de aceptación de Guatemala, el número total de Miembros de la OMC que han aceptado formalmente el acuerdo asciende a 92. Se necesitan 19 aceptaciones formales más para que el acuerdo entre en vigor. El acuerdo entrará en vigor cuando lo acepten dos tercios de los Miembros.

El acuerdo sobre subvenciones a la pesca, adoptado por consenso en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra del 12 al 17 de junio de 2022, establece nuevas normas multilaterales vinculantes para frenar las subvenciones perjudiciales, que son un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces del mundo. Además, el acuerdo reconoce las necesidades de las economías en desarrollo y los países menos adelantados y establece un fondo para proporcionar asistencia técnica y creación de capacidad para ayudarlos a cumplir las obligaciones.

El acuerdo prohíbe los subsidios para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), para la pesca de poblaciones sobreexplotadas y para la pesca en alta mar no reglamentada.

Los miembros también acordaron continuar las negociaciones sobre las cuestiones pendientes, con miras a adoptar disposiciones adicionales que mejoren aún más las disciplinas del acuerdo.