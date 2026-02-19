De Guindos (BCE) avisa que Europa debe invertir más en defensa y avanzar en su integración para evitar la "irrelevancia"

Archivo - El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, interviene en la sesión 'Perspectivas de la economía de la zona euro en un entorno de incertidumbre’, en el Auditorio ‘La Caixa’, a 21 de abril de 2023, en Madrid (España). La c - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado que el actual escenario de incertidumbre internacional, en el que Estados Unidos ya no es un aliado "tan claro" y China se alza como "principal competidor" de Europa, "la defensa europea es la prioridad número uno" y, paralelamente, es necesaria "mayor integración y cooperación" si no se quiere caer en la "irrelevancia".

De Guindos ha intervenido este jueves en una jornada sobre economía europea en Cámara Valencia, donde ha abordado temas vinculados a la coyuntura económica actual y su incidencia en el comercio global, el papel de España en la construcción de la agenda europea y la incertidumbre global.

El vicepresidente del BCE, en declaraciones a los medios a su llegada a la jornada, ha señalado que la economía europea se está comportando "ligeramente mejor" de lo proyectado, con una inflación por debajo del objetivo del 2% y una situación de "estabilidad financiera".

El exministro de Economía del PP ha indicado que "la evolución de la economía española es positiva" y que "está creciendo más que la media europea". "En España el proceso migratorio, que yo creo que es imprescindible, está tirando de la actividad económica", ha destacado.

De Guindos ha expuesto que la economía española está "muy apoyada por ganancias de competitividad, por un proceso de crecimiento de población migratorio y por una situación saneada del sistema financiero".

De Guindos ha indicado que el BCE ha mantenido los tipos de interés en el 2% y ha señalado que "en función de la incertidumbre que tenemos cono consecuencia de los riesgos geopolíticos, vamos a seguir una aproximación abierta desde el punto de vista de las decisiones". Por tanto, ha explicado que no hay "ninguna senda predeterminada de los tipos de interés" y que se revisarán "partido a partido".

"EL FUTURO DE EUROPA SE JUEGA EN UCRANIA"

Con todo ello, "la principal preocupación en Europa es la defensa" porque desde la Segunda Guerra Mundial el continente "se ha encontrado con cobertura de Estados Unidos y en estos momentos no está garantizada". "Y tenemos un enemigo que ha invadido Europa", ha señalado en referencia a Rusia. Para el vicepresidente del BCE, "el futuro de Europa en estos momentos se está jugando en Ucrania y el verdadero ejército europeo es el ucraniano, que se está enfrentando al ruso".

SUBIR DEL 2% AL 3,5% EL GASTO EN DEFENSA

Por eso, ha defendido que el bloque europeo debe incrementar su gasto en defensa del 2% al 3,5% y ha subrayado la "necesidad de actuación rápida y coordinada" ante la "modificación del mundo en el que nos encontrábamos hace unos años". En este esfuerzo adicional que deben hacer los países europeos, De Guindos ha señalado que "las entidades financieras tienen que tener en cuenta esta nueva situación global".

De Guindos también ha destacado que "China es en estos momentos el principal competidor de Europa" y "es un competidor formidable además", que ha ganado competitividad y que ha convertido las exportaciones en su principal prioridad, con una estructura de exportación que "cada vez se parece más" a la de Europa.

Según el representante del BCE, "una de las ventajas competitivas de Europa es que tiene un sistema bancario saneado", aunque ha pedido "no dormirse en los laureles" con los conocidos como "no bancos", los fondos de alto riesgo.

Asimismo, para De Guindos, "lo fundamental es que seamos previsibles, que sigamos defendiendo los valores que tradicioalmente hemos defendido del Estado de Derecho, los principios democráticos, el respeto de las instituciones, el respeto a las minorías y a las decisiones judiciales".

"ES UN ERROR VOLVER A MIRARNOS AL OMBLIGO"

De Guindos ha subrayado que el escenario actual "exige avanzar en el mercado interior único, esa es la prioridad número uno", pero ha reconocido que "existen dificultades, porque hay fuerzas internas que se oponen", y ha lamentado que "es un error volver a mirarnos todos al ombligo, llevaría a la irrelevancia política". "Si no tenemos mercados de bienes y servicios integrados desde el punto de vista económico, es muy difícil que tengamos mercados de capitales integrados", ha comentado.

De Guindos ha lamentado que "en estos momentos un tercio de los parlamentarios europeos no son favorables al proceso de integración europea" y ha señalado que el proceso puede requerir que "no todos vayamos al mismo ritmo, es una posibilidad que se está analizando".

"Yo creo que lo ideal sería que el proceso de integración fuera homogéneo, pero a veces, como ocurrió con el euro, debemos llevar a cabo un proceso con una serie de países que tienen mayor preponderancia o prioridad al proceso de integración europea", ha indicado.

El vicepresidente del BCE ha subrayado que Europa tiene que incrementar además su autonomía e independencia en I+D y en cibserseguridad. "Si uno mira al mundo tecnológico, de la nube, de la IA, no podemos continuar quedándonos atrás", ha advertido.

EL EURO DIGITAL Y LA AUTONOMÍA EN LOS MEDIOS DE PAGO

Del mismo modo, ha señalado que "en los medios de pago se requiere mayor integración y cooperación europea" y ha defendido el euro digital como una forma de incrementar la autonomía europea también en este ámbito. De Guindos ha subrayado que el euro digital será la única alternativa de medio de pago "realmente europea", porque ahora "los únicos dos medios de pago que funcionan en la UE y que tienen costes son VISA y Mastercard, y las dos son americanas".

El vicepresidente del BCE ha explicado que el euro digital "simplemente es la evolución digital de los billetes que tenemos en nuestro bolsillo", en un contexto en el que "cada vez hay más transacciones online" y "el peso del dinero físico se va reduciendo". "Es un dinero público como los billetes de banco", ha señalado.

De Guindos ha subrayado que el dinero físico "va a continuar teniendo un papel relevante" y que el euro digital será "un complemento". Además, ha asegurado que "la privacidad estará perfectamente garantizada" y ha pedido no creer en "las teorías conspiratorias que en redes sociales se alimentan con este tema", porque es una herramienta que "viene a facilitar la vida del consumidor".

CONCENTRACIONES BANCARIAS TRANSNACIONALES

Preguntado por su opinión sobre la concentración del sistema bancario, De Guindos ha apostado por las operaciones de fusión y adquisición "transnacionales, entre bancos de diferentes países", aunque "no siempre es sencillo" porque "muchas veces los gobiernos reaccionan" como en Italia o Portugal. "Pone de manifiesto que a veces a los gobiernos se les llena mucho la boca con la unión de mercado de capitales, pero no cuando llega la hora de la verdad", ha comentado.

Durante las preguntas en la jornada, De Guindos también ha defendido el acuerdo de la UE con Mercosur, que considera "sin duda positivo para Europa en un momento de proteccionismo al alza", y espera que los mecanismos de salvaguardia protejan a la agricultura. "Los ganadores superan a los perdedores, que deberán buscar alternativas para minimizar el impacto real", ha agregado, antes de añadir que él sí cree que se firmará el acuerdo.