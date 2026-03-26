Guyana se abre a la inversión iberoamericana tras un encuentro entre su presidente, Irfaan Ali, y CEAPI

El presidente de la República de Guyana, Irfaan Ali, junto a la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y una delegación de empresarios de España, México, Panamá, República Dominicana, EE.UU. y Guyana - CEAPI

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la visita de inversión en Guyana del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI; una delegación de empresarios encabazada por la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, han celebrado este miércoles un encuentro con el presidente de la República, Irfaan Ali, con el objetivo de reforzar las relaciones económicas y analizar nuevas oportunidades de colaboración.

Durante la audiencia, el presidente Irfaan Ali esbozó la ambiciosa agenda de desarrollo del Gobierno, con un fuerte enfoque en la diversificación económica, la transferencia de tecnología y la creación de mayores oportunidades para que el sector privado local crezca y compita internacionalmente.

Además, enfatizó que el futuro crecimiento de Guyana debe basarse en alianzas fuertes, y la necesidad de construir "asociaciones de gente a gente, de negocios a empresas y de país a país".

Irfaan Ali describió a CEAPI como “una prestigiosa organización dedicada a fortalecer las redes de negocios en toda la región”.

Además, la delegación de CEAPI mantuvo reuniones de trabajo con el director de Inversiones y responsable de la Agencia de Inversiones de Guyana (GO-Invest), Peter Ramsaroop; así como con el presidente de la Comisión del Sector Privado, Captain Gerry Gouveia Jr., con quienes se abordaron áreas prioritarias de colaboración, entre ellas energía, infraestructuras, turismo y servicios. Estos encuentros permitieron profundizar en el clima de negocios del país y en las iniciativas destinadas a facilitar la llegada de inversión internacional.

La jornada concluyó con un encuentro institucional, que contó con la asistencia del Primer Ministro, Mark Phillips, así como con una comitiva de ministros de la República de Guyana y embajadores iberoamericanos, en un espacio que favoreció el intercambio entre representantes institucionales y empresariales.

En este contexto, Núria Vilanova señaló que “la reunión con el presidente Irfaan Ali refleja la voluntad compartida de impulsar una agenda económica ambiciosa que genere prosperidad, empleo y desarrollo en Guyana y en toda Iberoamérica. Guyana representa hoy una oportunidad estratégica para las empresas iberoamericanas por sus recursos, su dinamismo económico y su apertura a la inversión. Sector público y el privado tenemos que trabajar juntos para impulsar la inversión y favorecer un crecimiento sostenible y generador de empleo a largo plazo. Los empresarios somos parte de la solución”.

La delegación de CEAPI estuvo compuesta por representantes de compañías de seis países: Grupo SEG, INVUSUSA LLC USA, Tecnoconsult Group, Grupo LOMEX, CIFI, Grupo COX, MULINO & MULINO, ASOCSA y Sefine.