Ü Health, insurtech mexicana, explora su expansión a Europa a través de España

Francisco Javier Porras Velázquez, Fundadaor y Ceo de üHEALTH y Grupo CYSE - Cedida

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ü Health, ecosistema de salud insurtech fundado en México, se encuentra explorando su expansión al mercado europeo, con España como primer punto de entrada, como parte de la estrategia de internacionalización de la compañía.

La firma, que hoy da acceso a salud a cientos de miles de personas en México a través de un modelo de distribución B2B y B2C, busca replicar en Europa su propuesta de democratizar el acceso a servicios de salud de calidad mediante tecnología, inteligencia artificial y alianzas estratégicas con el ecosistema financiero y empresarial.

Como parte de esta proyección internacional, Porras Velázquez asistirá en septiembre a dos foros clave: el G20 YEA Summit 2026, en Viena, Austria (16–18 de septiembre), uno de los foros más relevantes a nivel global para jóvenes empresarios de las economías del G20; y el V Foro Iberoamericano de Insurtech, organizado por FIF Portugal y MadFintech en la Unicorn Factory de Lisboa (22 de septiembre), que reúne al ecosistema de innovación en seguros, fintech y salud digital de España, Portugal y Latinoamérica.

Ü Health forma parte de un grupo empresarial más amplio que incluye a Grupo CYSE, correduría de seguros con más de una década de trayectoria en México, con alianzas con 38 aseguradoras y 7 afianzadoras nacionales, y respaldo de reaseguradoras internacionales con presencia en Reino Unido, Alemania y Asia.

La compañía ha participado además en foros internacionales de innovación como South Summit Madrid, el InsurTech Global Accelerator Program de Múnich y el ITC de Las Vegas, consolidando su posicionamiento como una de las insurtech latinoamericanas con mayor proyección internacional.

ACERCA DE Ü HEALTH

Ü Health es un ecosistema de salud insurtech mexicano que combina tecnología, inteligencia artificial y modelos de distribución innovadores para democratizar el acceso a servicios de salud de calidad en México y Latinoamérica. Opera bajo modelos B2B y B2C, respaldada por aseguradoras nacionales y reaseguradores internacionales.

ACERCA DE GRUPO CYSE

Grupo CYSE es una correduría de seguros mexicana especializada en análisis de riesgo, consultoría estratégica y colocación de seguros para personas, empresas y gobiernos, con alianzas activas con 38 aseguradoras y 7 afianzadoras a nivel nacional.