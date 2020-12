Honduras.- Agenda Informativa de Europa Press para el 14 de diciembre ( 1 )

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 14 de diciembre, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- En Madrid, la reina Letizia inicia un viaje a Honduras.

-- 09.00 horas: La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, es entrevistada en 'Más de Uno' de Onda Cero.

-- 09.00 horas: El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera es entrevistado en 'Espejo Público' de Antena 3.

-- 09.05 horas: El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, es entrevistado en 'Buenos días Madrid' de Onda Madrid.

-- 09.05 horas: El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo es entrevistado en 'Herrera en Cope' de la Cadena Cope.

-- 09.30 horas: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reúne por vía telemática con el Consejo Rector del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

-- 10.00 horas: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa por videoconferencia en la reunión del Consejo de Interior y Justicia (JAI) de la Unión Europea.

-- 10.00 horas: En París, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la sede de la OCDE donde mantiene un encuentro bilateral con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; a las 10.30 horas, interviene en la inauguración del acto de conmemoración del 60 aniversario de la firma de la Convención de la OCDE junto a Gurría y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron; a las 11.00 horas, participa en el primer panel de líderes, que se celebra bajo el título 'A transformative recovery: forging a new consensus for economic, social and environmental progress'; a las 12.00 horas, Sánchez mantiene encuentros bilaterales con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la sede de la OCDE; a las 13.00 horas, mantiene un encuentro con los funcionarios españoles de la OCDE; a las 13.30 horas, realiza una valoración sobre los actos que se conmemoran y el papel de la institución; a las 14.00 horas, asiste, en el Palacio del Elíseo, a un almuerzo privado ofrecido por Emmanuel Macron y al que también acuden Ángel Gurría, Charles Michel y Ursula von der Leyen; a las 16.00 horas, el presidente del Gobierno interviene en la entrega del premio anual de la Federación Española de Cámaras de Comercio (FEDECOM) al nuevo director general de SEAT Francia, Robert Breschkow, en la residencia del embajador de España en Francia; y a las 16.45 horas, mantiene un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en la residencia del embajador de España en Francia.

-- 10.30 horas: Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. Al término del encuentro, rueda de prensa 'online'.

-- 11.00 horas: En Madrid, el presidente del PP, Pablo Casado, preside la reunión del Comité de Dirección del partido. Calle Génova, 13.

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la sede central de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Calle Huesca, 21.

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ofrece una rueda de prensa en la sede del partido. Calle Francisco Villaespesa, 18.

-- 12.00 horas: El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé comparece en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación. Calle Bambú, 12.

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Glorieta Ejército, 1.

-- 13.00 horas: La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, mantiene una reunión telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, Ernesto Araújo.

-- 16.00 horas: La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, asiste por videoconferencia a la reunión ministerial UE-Latinoamérica y Caribe.

-- 16.00 horas: En Madrid, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se reúne con la embajadora de México en España, María Carmen Oñate, en la sede del Ministerio.

-- 17.15 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, interviene en el acto de presentación del libro 'Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional', en la sede del Tribunal Consititucional. Calle Doménico Scarlatti, 6.

-- 21.00 horas: La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, es entrevistada en 'El Balance' de Capital Radio.

-- Actividades Parlamentarias del Congreso:

-- 11.30 horas: Ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio). (Comisión de Sanidad y Consumo). Sala Manuel Fraga Iribarne.

-- 13.00 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Sala José Pedro Pérez-Llorca.

-- 13.15 horas: Mesa de la Comisión de Interior. Sala Manuel Fraga Iribarne.

-- 13.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior. Sala Manuel Fraga Iribarne.

-- 16.30 horas: Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sala Prim. .

-- Actividades Parlamentarias del Senado:

-- 09.30 horas: Junta de Portavoces. Sala Clara Campoamor.

-- Al finalizar la Junta de Portavoces: En su caso, ruedas de prensa de los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Salón de Pasos Perdidos.

-- 10.30 horas: Mesa del Senado. Sala Enrique Casas Vila.

-- Al finalizar la Mesa: Rueda de prensa de la vicepresidenta primera y portavoz de la Mesa, Cristina Narbona. Salón de Pasos Perdidos.

-- 12.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

AUTONOMÍAS

-- 10.30 horas: En Talavera la Real (Badajoz), el rey Felipe VI realiza una visita al Ala 23 y Nuevas Capacidades de Transporte Aéreo en la Base Aérea de Talavera La Real, carretera Madrid-Lisboa, (A-5).

-- 11.00 horas: En Barcelona, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la consellera de Presidència, Meritxell Budó, firman un convenio entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, en materia de ayudas para paliar los daños producidos por catástrofes naturales. Sala dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Posteriormente, a las 12.45 horas, visitan la zona del Río Tordera afectada por el temporal Gloria entre las poblaciones de Malgrat del Mar y Blanes. Cabecera del Puente sobre el río Tordera en la Carretera GI-6831 desde Blanes (Girona).

-- 11.30 horas: En Albacete, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, entrega el premio del Aula de Igualdad y Género Lola Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

-- 16.30 horas: En Albacete, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, visita el centro ocupacional de ASPRONA y se reúne con la Junta Directiva junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. A las 17.00 horas atienden a los medios de comunicación, en Calle Arboleda, 61. A las 18.00 horas, visitan la Asociación de Familiares de niños con cáncer (AFANION), en la calle Cristóbal Lozano, 15; y a las 19.00 horas, mantienen una reunión con el Foro Sanitario de Albacetel, en el salón de actos del Colegio de Farmacéuticos, Plaza de la Constitución, 2.