Principales titulares de los periódicos para el viernes 26 de diciembre

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "PSOE y PP apoyan el discurso del Rey contra el extremismo y el populismo"
-- "Nasry Asfura, afín a Trump, presidente electo de Honduras"
EL MUNDO
-- "La Sepi autorizó pagos en Suiza y Gibraltar de Plus Ultra con fondos públicos"
-- "Más fontaneros y menos ADE: la UE alerta de que sobran universitarios"
ABC
-- "PP y PSOE suscriben el llamamiento del Rey a la convivencia"
-- "Leon XIV: "Habrá paz cuando nos sepamos poner en el lugar de quienes sufren""
LA RAZÓN
-- "Los jueces alertan del colapso con las reformas de Bolaños"
-- "León XIV pone en primer plano a los refugiados de Gaza"