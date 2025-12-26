Principales titulares de los periódicos para el viernes 26 de diciembre

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "PSOE y PP apoyan el discurso del Rey contra el extremismo y el populismo"

-- "Nasry Asfura, afín a Trump, presidente electo de Honduras"

EL MUNDO

-- "La Sepi autorizó pagos en Suiza y Gibraltar de Plus Ultra con fondos públicos"

-- "Más fontaneros y menos ADE: la UE alerta de que sobran universitarios"

ABC

-- "PP y PSOE suscriben el llamamiento del Rey a la convivencia"

-- "Leon XIV: "Habrá paz cuando nos sepamos poner en el lugar de quienes sufren""

LA RAZÓN

-- "Los jueces alertan del colapso con las reformas de Bolaños"

-- "León XIV pone en primer plano a los refugiados de Gaza"