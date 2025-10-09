Hospiten recibe el Premio a la Internacionalización en la Asamblea General de Asociación Iberoamericana de Cámaras

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS)

Hospiten ha sido distinguido con el Premio a la Internacionalización, un reconocimiento que pone en valor su firme apuesta por la expansión internacional con el objetivo de ofrecer atención sanitaria de calidad en los diferentes países en los que está presente: España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria ha celebrado la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), que ha tenido lugar del 5 al 8 de octubre en el hotel Royal Hideaway Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Este encuentro, clave para el fortalecimiento y la integración económica de Iberoamérica, se ha desarrollado bajo el lema “Cámaras de Comercio Iberoamericanas: protagonistas del futuro económico”, y ha reunido a empresarios, juristas y representantes de cámaras de comercio de toda Iberoamérica.

En el marco de la Asamblea, el martes 7 de octubre se celebró la gala de entrega de Premios, en la que se reconoció a instituciones y compañías que destacan por impulsar alianzas estratégicas y contribuir a la construcción del futuro económico de la región.

El Premio a la Internacionalización fue recogido por Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten, quien señaló que “es un honor recibir este reconocimiento a la internacionalización de Hospiten, un logro que ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso de todo nuestro equipo. Este premio refleja no solo nuestra expansión internacional, sino también los valores que nos guían desde el inicio: la excelencia médica, la vocación de servicio y el cuidado personalizado, poniendo siempre el bienestar de las personas en el centro de todo lo que hacemos. Este hito nos impulsa a seguir creciendo y llevando la salud más allá de las fronteras”.