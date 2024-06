HP, Deloitte, BlackRock y Santander ven en la competitividad el gran reto de España como destino inversor

(I-D) La economic counselor de U.S. Embassy, Isabel Rioja-Scott; el presidente de Deloitte, Hector Florez; la presidenta de HP, Helena Herrero; el country lead de BlackRock, Luis Megías; y la vicepresidenta del Banco Santander, Isabel Tocino; en el Encuen

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Empresas multinacionales como Deloitte, HP, BlackRock o Banco Santander consideran que entre los principales retos de España como destino inversor se encuentra el aumento de la productividad, según han indicado este martes en una mesa redonda sobre tendencias globales organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain).

"España tiene un nivel de productividad mejorable", ha explicado el consejero delegado de Deloitte en España, Héctor Flórez. Para solucionarlo, ha indicado que hace falta un "paquete de reformas", así como consenso político, debido a que muchas de esas reformas tienen coste político a corto plazo.

"Es el momento de priorizar la agenda económica (...) Hace falta menos fragmentación y más unidad por el bien del país", ha defendido Flórez durante su intervención.

"Por un lado, tenemos compañías que son líderes globales en muchos sectores (...). Pero es verdad que cuando miras los ránkings internacionales de competitividad, España no está en posiciones destacadas", ha enfatizado el CEO de Deloitte.

La presidenta de HP para Sur de Europa, Oriente Próximo y África, Helena Herrero, ha coincidido con Florez en este reto, argumentando que es un "reto muy importante" para el país.

De su lado, la vicepresidenta de Banco Santander en España, Isabel Tocino, ha defendido que España tiene una "fuerza competitiva muy grande", y que es un país "donde las empresas se han convertido en grandes empresas multinacionales".

De hecho, la vicepresidenta en España de la entidad financiera ha defendido la ventaja para el país de que haya 12 comunidades autónomas [en referencia a las 11 comunidades en las que gobierna el PP, junto con Canarias, donde es socio de gobierno] que están regidas por las "mismas políticas económicas, sociales y de desarrollo".

Tocino también ha situado como un gran reto para España el "exceso de regulación", tanto a nivel interno como la que viene de Europa, y ha señalado como positivo la "desrregulación" que tienen las empresas en Estados Unidos.

"El tsunami regulatorio que hemos padecido estos cinco años tiene que tener fin", ha indicado Tocino en referencia al trabajo del último lustro de la Comisión Europa. Asimismo, la directiva de Santander también ha expresado que la posibilidad de que exista una escalada arancelaria a nivel global es uno de los principales riesgos económicos.

El 'country lead' de Blackrock para España, Luis Megías, ha centrado sus intervenciones en las oportunidades que tiene España como polo inversor. El financiero ha defendido que el país tiene una "oportunidad única" por su posición en la transición energética y la disrupción digital.

"En esta carrera por la inteligencia artificial tiene el liderazgo Estados Unidos, pero en el desarrollo de la infraestructura necesaria para que crezca tenemos mucho que decir", ha indicado Megías, recordando que lo importante hoy en día para los centros de datos es que estén situados en un entorno de energía barata y limpia.

Asimismo, Megías ha indicado que desde Blackrock tienen identificadas cinco 'megafuerzas' que van a determinar el rumbo del planeta en los próximos años. Además de la transición energética y la disrupción digital, la gestora también considera que va a haber un desarrollo y transformación de los mercados financieros, un mundo cada vez más fragmentado, que pone fin a muchos años de globalización, y una divergencia demográfica.

A este respecto, la ejecutiva de HP ha defendido que "la transición digital será verde o no será, y una transición digital, si no es verde, no será".

Asimismo, Herrero ha puesto el foco sobre la particularidad del mercado laboral español, donde a pesar del nivel de paro existente existe un déficit de trabajadores tecnológicos de unas 120.000 personas. "Todas las empresas estamos viendo que hay falta de talento en este área", ha defendido.

El CEO de Deloitte se ha mostrado de acuerdo con esta afirmación y ha puesto de manifiesto la situación española de exportar talento cualificado e importar talento de menor cualificación. "Cuánto más se desarrolle la IA, más importante será contar con el mejor talento", ha indicado.

